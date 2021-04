Il gelato al cioccolato è da sempre un classico che conquista tutti. Anche quest’anno Gambero Rosso ha pubblicato la guida alle migliori gelaterie d’Italia e tra queste non poteva mancare quella che realizza il miglior gelato al cioccolato.

Il riconoscimento per il Miglior Gelato al Cioccolato

Il premio per il Miglior Gelato al Cioccolato quest’anno è stato assegnato a Officine del Gusto, una gelateria che si trova a Pignola, in Basilicata. Qui Luigi Buonansegna offre diversi gusti a base di cioccolato realizzati con pregiati prodotti Valrhona e a questi unisce elementi propri del territorio della Basilicata.

La gelateria Officine del Gusto, infatti, propone un fondente a base di acqua e uno a base latte, uno con le spezie e uno con l’Oro Lucano. Ed è proprio con il gusto “Oro lucano” che Luigi Buonansegna ha vinto anche l’edizione 2020 del concorso “Procopio Francesco Cutò” dello Sherbeth Festival. Questo gusto coniuga alla perfezione cioccolato bianco allo zafferano di Basilicata, purea di albicocca di Rotondella e granella di pistacchio di Stigliano.

La gelateria Officine del Gusto

Officine del Gusto è una gelateria che nasce in provincia di Potenza dalla passione e dalla bravura di Luigi Buonansegna. Buonansegna, infatti, dopo essersi trasferito a Firenze per studiare giurisprudenza decide di partecipare ad un corso dei Gelatieri Artigiani Fiorentini dove già alla prima lezione capisce quanto ama il mondo del gelato. Così decide di approfondire questa sua passione: segue un master con Angelo Grasso e fa diverse esperienze lavorative in gelaterie.

Dopo qualche anno Buonansegna si sente pronto a creare la sua attività e apre il suo laboratorio a Pignola, dove la sua famiglia gestisce un bar. All’inizio della sua avventura sa di creare un prodotto nuovo e diverso, ma è proprio l’innovazione il suo punto di forza.

Migliori Gelaterie d’Italia 2021: gli altri premi di Gambero Rosso

Oltre al premio per il Miglior Gelato al Cioccolato assegnato ad Officine del Gusto, gli altri i premi speciali attribuiti da Gambero Rosso sono stati: il premio Gelatiere Emergente, il Premio Sostenibilità e il Miglior Gelato Gastronomico. Il riconoscimento come migliore Gelatiere Emergente è andato a Gianluca Cavi di Magritte della Gelateria Gelato al Cubo di Fidenza, mentre la Gelateria G&co di Tricase (Lecce) ha ricevuto il Premio Sostenibilità per il suo ottimo gelato a “scarto zero”. Infine, il Miglior Gelato Gastronomico spetta a Ottimo! Buono non basta di Torino.

Il riconoscimento dei Tre Coni nella guida alle Migliori Gelaterie d’Italia 2021, invece, è stato assegnato quest’anno a ben 58 gelaterie, con Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna che contano il maggior numero di locali premiati.