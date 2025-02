The Guardian ha pubblicato un articolo con le sei migliori mete soleggiate in sud Europa dove andare in inverno e tra queste una è in Italia

Con l’arrivo dell’Inverno, il desiderio di scappare dal freddo e trovare rifugio in luoghi soleggiati diventa sempre più forte per molti. A questo proposito, il quotidiano britannico “The Guardian” ha recentemente pubblicato un articolo in cui consiglia alcune delle migliori destinazioni nel Sud Europa dove godersi il sole anche nei mesi più freddi. Tra le sei mete selezionate, spicca anche una perla italiana: l’isola di Stromboli, in Sicilia.

Perché Stromboli è l’ideale per scappare dal freddo invernale

La Sicilia, da sempre incanta viaggiatori di tutto il mondo, grazie al suo clima mite, alle bellezze paesaggistiche e alla ricchezza culturale. Negli anni, la Sicilia ha catturato l’attenzione di numerosi viaggiatori ma anche personalità famose, tanto da aver conquistato anche gli Oscar del Turismo 2024.

Recentemente, Stromboli è stata inclusa nelle 52 destinazioni da visitare secondo il “New York Times”. Il giornale ha elogiato la presenza di un percorso ciclabile di 460 km che attraversa la Sicilia da Trapani a Catania, passando per borghi e paesaggi mozzafiato. A questo si è aggiunto anche un elogio della giornalista Laura Coffey che è stato pubblicato dal “Guardian”. Laura Coffey ha descritto Stromboli come un luogo magico, quasi come se fosse uscito da un racconto mitologico. Ed è per questo una delle mete ideali dove trascorrere giornate di puro relax anche in inverno.