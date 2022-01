Dopo giorni di trattative, incontri, mediazioni e polemiche, Sergio Mattarella ha detto sì ed è stato rieletto: sarà lui a guidare l’Italia come presidente della Repubblica per altri sette anni, mettendo da parte il progetto di ritirarsi dalla vita politica e godersi serenamente la “pensione”. Un desiderio che ha più volte ribadito, con ampio anticipo rispetto alla scadenza del suo settennato, e che grazie anche all’aiuto della figlia Laura aveva iniziato a concretizzare affittando una nuova casa nel cuore di Roma.

La casa di Mattarella a Roma e l’ironia del web

Proprio di quella casa, in questi giorni, si parla parecchio. Mattarella aveva infatti scelto di affittare un appartamento di cento metri quadrati nel quartiere Pinciano-Parioli di Roma, a due passi dal centro storico, in cui già aveva iniziato a trasferire oggetti e mobili con l’avvicinarsi della scadenza del suo mandato al Colle.

La crisi aperta dalle mancanza di intesa sul nome del nuovo Presidente alla fine lo ha costretto a desistere e a fare dietrofront verso il Quirinale. E tra la bagarre politica e le critiche alla gestione di una situazione già ampiamente annunciata, si è anche scatenata l’ironia sui social, soprattutto su quella casa che a molti appariva come una sorta di “Eden” per Mattarella dopo gli ultimi due anni durissimi.

Tra meme, fotomontaggi e cinguettii la Rete si è scatenata già nel pieno delle consultazioni. Retwittata e condivisa migliaia di volte in particolare la foto di Federico Palmaroli, in arte Osho, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un’immagine di Sergio Mattarella in primo piano con un’espressione tra il perplesso e il rassegnato, corredata da una frase in ‘romanaccio’: “Guarda se questi non mi fanno perdere la caparra della casa nuova”. Profetica, visto che il giorno successivo è arrivata la conferma della disponibilità a un secondo mandato e poi l’elezione ufficiale.

Ironia a parte, non è chiaro cosa accadrà alla casa ai Parioli del Capo dello Stato: resterà a disposizione di Mattarella o tornerà sulla piazza in attesa di un nuovo inquilino – e meno illustre – inquilino? Secondo alcuni rumours riportati dall”Agi’ il presidente potrebbe decidere di tenerla, anche per essere più vicino alla figlia Laura, suo braccio destro dalla morte della moglie (e madre di Laura) Marisa Chiazzese, avvenuta nel 2012.

Mattarella, vicino al Quirinale un murale sul trasloco sfumato

In attesa del giuramento di giovedì, intanto, nei pressi del Quirinale, in via della Cordonata, è comparsa un’opera di street art che riassume perfettamente lo stato d’animo che la maggior parte degli italiani immagina appartenere a Mattarella in questi giorni: un camion rosso di un’azienda di traslochi in partenza e il presidente rieletto che gli corre urlando “Fermi, tornate qui!”. Un riferimento ovviamente al trasloco già organizzato e definitivamente sfumato per tornare a ricoprire una carica che sembrava ormai archiviata.

A firmarlo Laika, attivista e street artist che ha già “battezzato” diversi muri della Capitale e che ha così commentato la sua opera condividendola su Instagram: “Sono stati giorni… lasciamo stare. Meglio concentrarsi sull’unica cosa di questa faccenda che mi ha fatto sorridere. Il presidente alla veneranda età di 80 anni ha traslocato più di uno studente fuori sede”.