Kylie e Kendall Jenner in Toscana dopo il matrimonio di Bezos

Kylie e Kendall Jenner, dopo aver partecipato alle nozze di Jeff Bezos a Venezia, hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Toscana

Dopo il matrimonio da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia, che ha portato in laguna star di Hollywood, reali, politici e imprenditori, l’Italia continua a essere teatro di vacanze da sogno per le celebrità internazionali. Tra queste ci sono anche Kylie e Kendall Jenner, le sorelle più famose e seguite d’America, che dopo aver presenziato alle nozze del fondatore di Amazon hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax in Toscana. Kylie e Kendall Jenner hanno pubblicato sui loro profili Instagram scatti immersi nella natura senese.

Vacanze in Toscana per Kylie e Kendall Jenner

Se Bezos e la sua neo-sposa si sono spostati in Sicilia, nella splendida Taormina, per la luna di miele, altre star hanno scelto il cuore verde del nostro Paese per proseguire il loro soggiorno italiano. In particolare, le due sorelle Kylie e Kendall Jenner si stanno godendo giornate lontane dai riflettori e dal glamour, soggiornando in un resort esclusivo in Toscana. Le immagini condivise dalle due nei social raccontano di colazioni all’aperto, pranzi tipici, passeggiate tra i sentieri di campagna e momenti di relax e divertimento in piscina. La meta prescelta dalle due imprenditrici e influencer è Borgo Santo Pietro, un resort cinque stelle immerso nella campagna senese, precisamente a Chiusdino.

Borgo Santo Pietro, oltre a essere un hotel di lusso, è una tenuta agricola di 120 ettari, dove si producono miele, olio extravergine di oliva e verdure biologiche utilizzate nei ristoranti del resort. Questo relais di lusso che conta ventidue camere e suite, distribuite tra la villa principale e residenze indipendenti immerse nel verde. Qui ogni camera è pensata per offrire agli ospiti un’esperienza esclusiva in un contesto intimo e riservato, lontano da occhi indiscreti. Con loro, in vacanza, ci sono anche i figli di Kylie, avuti dalla relazione con il rapper Travis Scott. Una scelta che conferma quanto la Toscana sia amata non solo per le sue città d’arte, ma anche per i paesaggi rurali e l’ottima cucina.

Chi sono Kylie e Kendall Jenner

Kylie e Kendall Jenner sono le sorelle minori di Kim Kardashian, imprenditrice che ideato nuovi brand nel settore beauty e moda. Le Jenner sono note per essere tra le donne più influenti al mondo, imprenditrici di successo e icone di stile seguite da centinaia di milioni di persone. Entrambe sono diventate celebri grazie al reality show americano “Keeping Up with the Kardashians”, che raccontava la vita quotidiana della famiglia Kardashian – Kendall. Da allora, la loro ascesa nel mondo della moda, dello spettacolo e dell’imprenditoria non si è più fermata.

Kylie Jenner, classe 1997, è fondatrice di Kylie Cosmetics, azienda di make-up che l’ha resa una delle imprenditrici più giovani e ricche d’America. Con i suoi 393 milioni di follower su Instagram, Kylie detta tendenze nel mondo della bellezza e della moda. Kendall Jenner, nata nel 1995, è una delle top model più richieste nel mondo della moda. Ha sfilato per le più grandi maison di moda, da Chanel a Versace, ed è volto di campagne pubblicitarie mondiali. Con 287 milioni di follower su Instagram, Kendall è uno dei personaggi più famosi nel panorama americano.