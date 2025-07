Le isole più belle al mondo, c'è anche una meta italiana

C’è anche una meta italiana nella Island Hot List 2025 di Expedia, la guida che ha eletto le migliori isole al mondo. L’elenco si basa su dati e opinioni dei viaggiatori, prendendo in esame diversi fattori per ogni destinazione.

Tra i fattori presi in esame troviamo: l’interesse dei viaggiatori, la crescita di popolarità della destinazione, la presenza sui social network, i prezzi dei servizi, l’accessibilità ai voli e agli alloggi, la qualità delle strutture ricettive, l’offerta turistica e la sicurezza dei viaggiatori. Per la lista sono state preferite le isole a basso rischio, quindi più sicure, e quelle più inclusive, cioè capaci di far sentire realmente tutti liberi.

Secondo la nuova edizione della guida pubblicata da parte di Expedia, l’interesse nei confronti delle isole è aumentato in media del 3% negli ultimi anni. La guida è rivolta a ogni tipologia di viaggiatori e si rivolge a chi cerca il relax, a chi ama il buon cibo, a chi è spinto dalla voglia di conoscere una nuova cultura e a chi, invece, vuole lanciarsi in avventure a stretto contatto con la natura.