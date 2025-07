Baveno e Feriolo d'Incanto: luci e colori sulle isole Borromee

Le isole Borromee si illuminano per l’estate 2025: dopo il grande successo dell’anno scorso, torna la seconda edizione di “Baveno e Feriolo d’Incanto – Luci, Colori, Emozioni“, evento ancora più spettacolare, con fontane luminose e spettacoli laser.

Baveno e Feriolo d’Incanto 2025: si illuminano le isole Borromee

Baveno è il palcoscenico di uno straordinario spettacolo di fontane luminose che quest’anno si estende per quaranta metri sul lago, superando di dieci metri la lunghezza raggiunta nella passata edizione. Il lungolago ogni sera si anima con spettacoli di luci, colori e musica che trasformano l’acqua in una danza incantevole.

La grande novità della seconda edizione dell’evento è l’innovativo spettacolo la sera con effetti speciali che illumina la montagna di Feriolo: immagini sorprendenti e giochi di luce per lasciare a bocca aperta gli spettatori. I laser trasformano ogni notte in un palcoscenico a cielo aperto, con le luci che si muovono al ritmo di musica.

“Baveno e Feriolo d’Incanto – Luci, Colori, Emozioni” raggiunge l’apice nella notte di San Lorenzo: per l’occasione il cielo stellato e le acque del lago si fondono in uno spettacolo di luci ancora più suggestivo, per regalare un’esperienza unica e indimenticabile.

La nuova edizione dell’evento valorizza ulteriormente il territorio delle isole Borromee sul lago Maggiore. Baveno è un comune situato sulla sponda piemontese del lago: terza città per presenze turistiche in Piemonte, sorge nel centro del Golfo Borromeo e vanta una vista unica sulle isole che rendono unico il lago Maggiore.

Feriolo è una delle cinque frazioni del comune di Baveno: è situata a 195 metri sul livello del mare, distaccata dal centro comunale: rappresenta un importante centro rivierasco, nonché uno dei luoghi turistici più gettonati della provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

L’evento clou dell’estate dei Laghi

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, si è detto orgoglioso della seconda edizione dello spettacolare evento che riguarda le isole Borromee: “Sono molto orgoglioso dell’iniziativa lanciata lo scorso anno dal comune di Baveno che

quest’anno si amplia anche alla frazione di Feriolo e che, in questa nuova versione, si candida a pieno titolo ad essere uno degli eventi clou dell’estate dei Laghi.

Ringrazio il Comune di Baveno, il sindaco Alessandro Monti, il Distretto Turistico dei Laghi, la Provincia e tutte le realtà che con il loro supporto rendono possibile questa nuova edizione di Baveno e Feriolo d’Incanto. L’area dei laghi è la prima destinazione turistica del nostro Piemonte grazie alla bellezza del paesaggio, ma anche grazie alla vivacità e all’impegno di operatori e amministratori che lavorano per ampliare sempre di più l’offerta turistica e regalare un’esperienza unica, e in questo caso direi magica, a quanti scelgono questi luoghi per le loro vacanze”.

Grande soddisfazione anche da parte di Francesco Gaiardelli, il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola: “Quest’iniziativa rappresenta un importante esempio di collaborazione e valorizzazione del nostro territorio. Porta emozioni, fascino e un’ulteriore promozione delle bellezze del nostro Lago, attirando visitatori e creando ricordi indimenticabili”.

Alla scoperta di Terre Borromeo

L’evento rappresenta un’occasione in più per visitare Terre Borromeo, il nome che riunisce l’insieme delle destinazioni sul Lago Maggiore appartenenti alla famiglia Borromeo: Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Parco del Mottarone e Castelli di Cannero.

Isola Madre è una sorta di piccolo Eden nella più grande delle Isole Borromee: un parco romantico all’inglese di otto ettari con importanti collezioni e rarità botaniche. L‘Isola Bella, invece, affiora dalle acque del lago con il suo profilo elegante che la rende inconfondibile dalla terraferma: ospita Palazzo Borromeo, edificio seicentesco i cui giardini si estendono fino alla punta meridionale dell’isolotto.