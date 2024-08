Invasione di meduse nel mare della Liguria: sono enormi le difficoltà per i pescatori che non riescono a svolgere regolarmente le proprie attività

Estate dura per i pescatori della Liguria, costretti a dover fare i conti con una vera e propria invasione di meduse che rende difficile l’attività della pesca.

Invasione di meduse nel mare della Liguria: le difficoltà per i pescatori

Alcune zone della costa ligure sono state invase dalle meduse che provocano disagi enormi alla pesca: il fenomeno è stato favorito da diversi fattori, su tutti l’aumento delle temperature.

Tonnellate di meduse bianche, di grandi dimensioni, hanno fatto scattare il campanello d’allarme tra i pescatori professionisti della Liguria dediti alla pesca con le reti da posta. Del problema ha parlato Luigi Sartore, veterano della piccola pesca:

“Mai vista una situazione così in quarant’anni di pesca – si legge su ‘Repubblica’ – nei fondali tradizionali sui 25/35 metri si è sviluppata una sorta di mucillagine che in estate durava una quindicina di giorni, ora invece in assenza di mareggiate e con temperatura dell’acqua sui 30 gradi da giugno di fatto soffoca le scogliere”.

E ancora: “In questi giorni pescando sui 50/70 metri di fondale le reti sono senza pesci e piene di meduse. Ho tirato su 300 metri di rete su mille pieni di meduse con il rischio di andare a fondo per il peso”.

Oltre alla pesca con le reti da posta, il fenomeno ha colpito anche la pesca alla lampara in gran parte della costa della Liguria, regione che vanta una località tra le candidate a diventare Capitale Italiana della Cultura 2027: per ovviare alle difficoltà e per timore di riempire le reti di meduse, alcuni pescatori di acciughe decidono di andare sempre più al largo, ma le catture sono minime per via della profondità”.

Le cause: riscaldamento e aumento della pesca

I problemi legati alle meduse non sono nuovi in Liguria: già negli scorsi anni si era registrata una presenza massiccia di questi organismi marini, in maniera particolare nelle zone di Varazze, Albisola e Sestri Levante, quest’ultima inserita nella classifica delle città italiane dove valgono di più le case vacanza.

Nel corso del 2022 Silvia Lavorano, biologa e curatore del Settore Tropicale dell’Acquario di Genova, aveva parlato del fenomeno a ‘Babboleo News’, spiegando i motivi dell’invasione di meduse nelle coste della Liguria:

“Il sempre più alto numero di meduse è probabile sia dovuto all’aumento delle temperature – aveva dichiarato l’esperta – ma gli studi sono ancora in corso. Un dato certo sull’elevata presenza di meduse è l’aumento della pesca. L’uomo sta esagerando, c’è uno sfruttamento esagerato dei mari e con un numero sempre più basso di pesci si crea un vuoto che viene riempito dalle meduse perché sia meduse che pesci hanno stesso tipo di alimentazione”.

La biologa Silvia Lavorano spiegò inoltre che “l’aumento di temperature ha sicuramente ha favorito la presenza di specie di meduse tropicali che stiamo iniziando a trovare nei nostri mari come per esempio la Phyllorhiza punctata in Sardegna e la Cassiopea avvistate in Sicilia. La natura è perfetta, ogni animale ha il suo ruolo nell’ecosistema. Anche le meduse sono utilissime, purtroppo però è l’uomo che crea questo squilibrio in mare con questa pesca eccessiva”.