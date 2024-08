Case vacanza, le città italiane dove valgono di più

Quali sono le località italiane con i prezzi più alti per le case vacanza? Lo rivela una classifica riportata dal ‘Corriere della Sera’: nelle prime dieci posizioni si alternano location di mare e di montagna.

Dall’indagine è emerso che nella maggior parte dei casi, nelle location di mare i prezzi sono rimasti fermi o sono calati leggermente rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia di Covid-19; al contrario, invece, dall’era pre-Coronavirus sono saliti i prezzi delle località di montagna, con aumenti anche a due cifre in posti come Courmayeur e in Val Badia.

I prezzi di alcune location di montagna, come Livigno, sono aumentati anche del 50%, probabilmente anche in prospettiva del miglioramento della viabilità verso la Valtellina in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026 ospitate da Cortina e Milano. In generale è emerso un aumento di investitori stranieri nei confronti delle case situate nelle principali località turistiche del nostro Paese.