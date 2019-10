Il rapper multiplatino Sfera Ebbasta e il calciatore di Serie A Andrea Petagna hanno aperto un locale a Milano chiamato “Healthy Color“.

Questo Healthy Food Corner, 100% alcol free ed eco-friendly, ha aperto ufficialmente i battenti mercoledì 16 ottobre. Si trova proprio nel centro di Milano, nel punto d’incontro tra via della Moscova e Largo La Foppa.

Su Instagram, Sfera Ebbasta ha scritto: “Inizia una nuova sfida, io e Andrea Petagna abbiamo aperto il primo fast food healthy di Milano. Don’t Worry, Be Healthy“. Un messaggio simile è stato scritto da Andrea Petagna, che in precedenza aveva già anticipato qualcosa sul progetto con un altro post su Instagram: “Dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti sognavamo di realizzare insieme qualcosa di unico al di fuori dei nostri lavori. Finalmente tutto ciò si sta realizzando”.

Nel menù dell’Healthy Color spiccano le coloratissime poke hawaiane e le açai bowl, così come le tartare di pesce e di carne, gli avocado ripieni, le insalate, gli smoothie bowl e i pancake.

Il nome di ogni poke deriva dal colore del riso utilizzato: la Orange Poke è realizzata con riso orange e prevede il salmone marinato come proteina, la Yellow Poke ha riso yellow e pollo al curry, la Green Poke ha riso green e tofu, la Pink Poke ha riso pink e tonno marinato con olio di sesamo, la Black Poke ha riso venere black e gamberi rossi di Sicilia marinati, la White Poke ha riso bianco e cirashi di salmone, tonno, gambero rosso e spigola.

In ogni poke è possibile aggiungere altri ingredienti, dall’avocado ai germogli di soia. Inoltre, è possibile ordinare una Rainbow Poke scegliendo base, proteina, ingredienti aggiuntivi e salsa.

Il cantante Sfera Ebbasta è attualmente impegnato nel ruolo di giudice a X Factor, popolare talent show trasmesso su Sky Uno, che vede tra i protagonisti anche Samuel dei Subsonica, Mara Maionchi e Malika Ayane (gli altri tre giudici), oltre al conduttore Alessandro Cattelan.

Il calciatore Andrea Petagna indossa attualmente la maglia della Spal, formazione di Ferrara che milita in Serie A. Nel campionato 2018/2019 ha realizzato 16 reti.

Amici nella vita, ora Sfera Ebbasta e Andrea Petagna hanno avviato questa nuova attività commerciale all’insegna della Salute, dell’Ecologia e dell’Ecosostenibilità.