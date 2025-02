Giallo a Ostia: tra la sabbia di una spiaggia del litorale romano, è stata trovata un'urna funeraria che dovrebbe appartenere a una donna morta da poco

Si tinge di giallo la scoperta fatta a Ostia: in mezzo alla sabbia di una spiaggia del litorale romano è spuntata un’urna funeraria di una donna che sarebbe deceduta la scorsa estate.

Giallo su una spiaggia di Ostia: trovata un’urna funeraria

Nella mattinata di sabato 22 febbraio 2025, sulla battigia di una spiaggia di Ostia, è stata rinvenuta un’urna funeraria nera e incipriata di sabbia. Come riferito dal ‘Corriere della Sera’, la targhetta dorata e ben avvitata al contenitore delle ceneri, riporta un nome e due date: Sofia Consuelo Perez, nata il 30 settembre 1948 e morta il 17 luglio 2024.

L’urna è stata avvistata da qualcuno che stava passeggiando sul lungomare di Ostia, approfittando del sole tiepido del fine settimana: appena intravista, l’ha fotografata e ha avvertito i vigili del X Gruppo Mare, i quali hanno provveduto a prenderla in custodia. I vigili hanno ricevuto una telefonata che li avvisava del ritrovamento dell’urna e sono intervenuti sul posto, raccogliendo le testimonianze dei presenti e il contenitore di ceneri.

Gli agenti, dopo aver esaminato la scena, hanno provveduto a prendere in custodia l’urna funeraria, rimuovendola dall’arenile della località di mare così da evitare che la situazione degenerasse. Non è ancora chiaro come il contenitore sia finito sulla spiaggia di Ostia e per questo le forze dell’ordine si sono messe subito al lavoro con l’obiettivo di fare luce sull’intera vicenda.

Si stanno cercando i parenti della donna citata sulla targhetta dell’urna che potrebbero confermare la sua morte. Al momento non è esclusa nessuna pista, neanche quella che porta a un possibile scherzo.

Le verifiche sono attualmente in corso: gli investigatori stanno cercando di risalire all’identità della donna riportata sulla targhetta dell’urna, provando anche a capire se possa esserci un collegamento tra il ritrovamento e altri episodi analoghi e precedenti. Gli accertamenti potrebbero coinvolgere anche il sistema di registrazione dei funerali e dei cimiteri della zona, così da ricostruire l’origine del contenitore.

Le ipotesi sui social

La notizia dell’urna funeraria ritrovata a Ostia ha avuto un grande risalto sui social, soprattutto su Facebook, dove molti utenti hanno commentato l’accaduto, fornendo anche le proprie interpretazioni riguardo la possibile provenienza del contenitore di ceneri.

Un utente, per esempio, ha scritto: “Magari viene dal Brasile con le correnti, lo stesso principio delle bottiglie con il messaggio”. Ipotesi subito ‘smontata’ da un altro utente che ha risposto: “Ma quale Brasile: sono i cimiteri capitolini, è qui a Roma”.

C’è chi sui social ha fatto notare: “Potrebbe essere stata gettata in mare e poi arrivata a riva, ma mareggiate ultimamente non ce ne sono state”. Un altro utente ha scritto: “Forse i parenti della signora non sapevano che in Spagna ci sono urne crematorie predisposte per la ‘sepoltura’ in mare”.

In merito all’episodio di Ostia, località che nell’estate del 2024 ha fatto registrare un boom di presenze nei lidi, su Facebook un utente ha avanzato l’ipotesi del furto: “Non sarà stata rubata in qualche casa? Non avevano capito cosa era e poi l’hanno appoggiata lì?”. In un commento, invece, si legge: “Avranno sparso le ceneri in mare ma l’urna la potevano smaltire diversamente, consegnandola al cimitero”.