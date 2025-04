La gaffe sulla Sardegna durante il programma "The Couple" su Canale 5 sta facendo il giro dei social tra commenti ironici, polemiche e critiche

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Ha suscitato sorpresa e ilarità il curioso scivolone avvenuto nel corso della prima puntata di ‘The Couple’, il nuovo reality in onda su Canale 5. Durante una delle prove, un concorrente ha identificato la Sardegna come una regione «non appartenente all’Italia», innescando la reazione stupita della conduttrice Ilary Blasi e un’immediata ondata di commenti sui social.

Gaffe sulla Sardegna a The Couple: cosa è successo in diretta tv

Il nuovo format di Canale 5 e Mediaset Infinity, ‘The Couple – Una vittoria per due’, è un reality show condotto da Ilary Blasi e incentrato su coppie composte da partner, parenti o amici chiamati a superare una serie di sfide che richiedono intuito, affiatamento e prontezza di riflessi. L’obiettivo? Vincere un ricco montepremi.

Durante la puntata d’esordio, i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto, concorrenti pugliesi, sono stati protagonisti di una delle scene più commentate della serata. Durante una prova basata sul riconoscimento geografico, Danilo ha tentato di far indovinare al fratello una regione italiana evidenziata in rosso su una mappa. L’indizio fornito, però, ha colto tutti di sorpresa: “È una regione in cui fa molto caldo, ma non è in Italia”, ha affermato con convinzione.

A quel punto, la reazione della Blasi non si è fatta attendere. La conduttrice, visibilmente incredula, ha interrotto il gioco per chiedere chiarimenti, ribadendo che si trattava della Sardegna e che ovviamente appartiene all’Italia. In studio, il pubblico ha alternato risate e commenti stupiti, mentre Danilo ha provato a giustificarsi, sostenendo di non aver visto bene la mappa per via della posizione del fratello.

Le reazioni social alla gaffe sulla Sardegna

Se in studio la scena ha suscitato ilarità, sui social network il tono si è rapidamente fatto più critico. Su piattaforme come X (ex Twitter) e Instagram, molti utenti – in particolare sardi – hanno commentato con sarcasmo, evidenziando l’assurdità della frase.

Tra i post più condivisi, spiccano quelli che ironizzano su una presunta indipendenza dell’isola, con frasi del tipo: “Benvenuti nel nostro Stato indipendente”. Altri hanno colto l’occasione per sollevare un tema più ampio: quello della scarsa conoscenza geografica nel Paese.

Numerosi i commenti che mettono in discussione la preparazione dei concorrenti: “Non riconosce Dante Alighieri, Napoleone e pensa che la Sardegna non sia in Italia. Ma dove lo avete trovato?”, ha scritto un utente, sintetizzando il tono generale delle reazioni online.

Infatti, quello sulla Sardegna non è stato l’unico passo falso della serata. In un’altra prova, i fratelli Mileto hanno dovuto identificare alcuni celebri personaggi storici, il tutto mentre camminavano su un tapis roulant. Di fronte al ritratto di Dante Alighieri, Fabrizio ha fornito la risposta esatta, che però è stata scartata da Danilo con un deciso “no”. A quel punto, è intervenuta nuovamente Blasi, sottolineando con sorpresa l’errore e chiedendosi chi potesse mai essere confuso con Dante.

Un destino simile è toccato anche al ritratto di Napoleone, che non è stato riconosciuto. Anche in questo caso, i social non hanno risparmiato critiche e battute pungenti. Molti hanno sottolineato la distanza tra cultura generale e partecipazione a programmi televisivi, chiedendosi se queste prove non dovrebbero rappresentare un minimo di conoscenza di base.