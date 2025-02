Le due residenze di Carlo Conti a Firenze raccontano il suo legame con la città tra la tranquillità delle colline e il fascino del centro storico

Carlo Conti ha sempre coltivato un legame profondo con Firenze, la sua città natale, che rappresenta per lui un rifugio lontano dai riflettori e dagli impegni televisivi. Dopo la recente conduzione del Festival di Sanremo, il conduttore è rientrato nella quiete delle sue residenze fiorentine. Due dimore diverse, accomunate da un unico filo conduttore: l’amore per Firenze.

Dove si trova la villa di Carlo Conti vicino Firenze

Dopo l’intenso lavoro sul palco dell’Ariston, Carlo Conti torna spesso nella sua villa situata sulle colline di Cercina, nel comune di Sesto Fiorentino, un angolo di pace poco distante dalla città. La dimora è circondata dal verde e offre la tranquillità perfetta per dedicarsi alla famiglia e al relax. Qui il conduttore trascorre il tempo libero con la moglie, Francesca Vaccaro, e il figlio, Matteo, accompagnati dalla cagnolina Gina, che spesso appare nelle rare immagini condivise sui social.

Pur mantenendo la sua riservatezza, Conti ha mostrato qualche scorcio della villa durante collegamenti televisivi e post sui social. Il suo studio personale è diventato familiare al pubblico: pareti in pietra, una poltrona in pelle marrone e le copertine di due iconici album dei Pink Floyd, ‘The Dark Side of the Moon’ e ‘Wish You Were Here’, in bella vista sugli scaffali.

La villa è stata anche il suo punto di riferimento durante il lockdown, quando si è trasformata in uno spazio di lavoro per collegamenti televisivi e incontri a distanza.

L’appartamento di Carlo Conti nel centro storico di Firenze

Accanto alla villa immersa nel verde, Carlo Conti possiede anche un appartamento nel cuore storico di Firenze, all’interno della suggestiva Torre dei Ramaglianti, situata nell’Oltrarno, precisamente sulla sponda sinistra del fiume Arno, a pochi passi da Ponte Vecchio. Questo edificio medievale, risalente all’epoca della famiglia ghibellina dei Ramaglianti, è uno dei simboli architettonici della zona.

Dopo il matrimonio, Conti ha scelto di acquistare l’attico della torre, uno spazio di circa 70 metri quadri che è stato trasformato in un appartamento moderno, pur rispettando le caratteristiche storiche della struttura. Negli anni, l’edificio è appartenuto a figure di spicco, tra cui l’architetto Giovanni Michelucci, che ne ha curato una profonda ristrutturazione, valorizzando gli interni con un equilibrio tra antico e moderno.

Oggi l’appartamento è una residenza esclusiva che unisce la storia della città a comfort contemporanei, con una vista privilegiata sul cuore di Firenze e rappresenta un gioiello architettonico il cui valore supera oggi il milione di euro.

Perché Carlo Conti ha scelto Firenze come sua casa

Oltre a essere il luogo in cui è nato e cresciuto, Firenze rappresenta anche un punto fermo nella vita privata di Carlo Conti. Anche la moglie condivide questo radicamento: il suo marchio di moda, Coutù, ha sede nel centro storico e si distingue per l’attenzione alla sostenibilità, grazie all’utilizzo di materiali riciclati e fibre naturali.

Tra la quiete delle colline e il fascino delle torri medievali, Carlo Conti ha costruito il suo equilibrio: nonostante la notorietà, Conti ha sempre preferito uno stile di vita riservato, lontano dai riflettori quando non è sul palco. Firenze, con le sue colline e le sue torri medievali, continua a rappresentare per lui casa, rifugio e identità.