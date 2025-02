Il Lago Maggiore sta diventando una meta sempre più ambita ma nonostante questo in zona si possono ancora trovare proprietà a ottimi prezzi

Il Lago Maggiore, con le sue acque cristalline e le montagne che lo circondano, è una delle destinazioni più affascinanti del nord Italia. Situato tra Piemonte, Lombardia e Svizzera, questo lago vanta paesaggi mozzafiato, borghi storici e alcune delle isole più belle del nostro Paese, come le celebri Isole Borromee. Oltre alla sua straordinaria bellezza naturale, il Lago Maggiore è anche una località ricca di storia e cultura. Nonostante sia una meta sempre più ambita lungo le sponde del lago e nei dintorni si possono ancora acquistare proprietà a prezzi accessibili, soprattutto se si è disposti a considerare proprietà da ristrutturare o all’asta.

Dove acquistare ville low cost sul Lago Maggiore

Negli ultimi anni, il Lago Maggiore ha conquistato sempre più vip, politici e celebrità, diventando un’alternativa sempre più gettonata anche rispetto al Lago di Como. Tra gli ospiti illustri che hanno scelto questa zona per vacanze e investimenti immobiliari figurano i reali d’Inghilterra, vip, politici, calciatori e attori internazionali. Dal punto di vista turistico i tedeschi sono sempre stati molti interessati e a questi negli ultimi tempi si sono aggiunti americani, israeliani e ucraini. Questo ha portato la zona a essere sempre più esclusiva con un aumento spesso vertiginoso dei prezzi delle proprietà. Nonostante questo, per chi è alla ricerca di una villa low cost, esistono ancora ottime opportunità di investimento, sia sulle sponde del Lago Maggiore che nelle aree limitrofe.

Le località più esclusive come Stresa, Verbania e Baveno tendono ad avere prezzi elevati, ma spostandosi leggermente si possono fare affari interessanti. Il ‘Corriere della Sera’ ha riportato alcune ottime opportunità del momento, alcuni delle quali sono immobili all’asta. Ad esempio sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, a Monvalle, si trova una villetta indipendente di 121 mq con box auto con una base d’asta di soli 7.575 euro. Un‘occasione imperdibile. A Maccagno con Pino e Veddasca, una villa di 257 mq con giardino e persino un bar-ristorante è in vendita a poco meno di 40.000 euro. Sulla sponda piemontese, a Massino Visconti, si può acquistare un rustico in pietra di 100 mq per appena 20.000 euro.

Dove acquistare ville low cost nei dintorni del Lago Maggiore

Per chi non è vincolato a una posizione direttamente sul Lago Maggiore, i dintorni del lago offrono soluzioni ancora più economiche, con la possibilità di godere della stessa atmosfera rilassante e delle bellezze naturali senza affrontare i costi elevati delle località più turistiche. Ad esempio, nella zona di Viverone, al confine tra le province di Biella, Vercelli e Torino, si trova un trilocale di 75 mq completamente ristrutturato e arredato a soli 47.000 euro. Anche il Lago di Mergozzo, un piccolo gioiello situato a pochi minuti dal Lago Maggiore, offre occasioni interessanti. Per chi cerca una soluzione già abitabile, nel borgo di Gozzano, si trova un bilocale al piano terra con cortile a 35.000 euro. Questo si trova a soli dieci minuti dal Lago d’Orta dove ha sede la famosa Villa Crespi con la cucina dello Chef Antonino Cannavacciuolo.

Se si cerca un investimento vicino a Torino, a Chiaverano, sul Lago Sirio, ci sono offerte sia per un bilocale di 62 mq da ristrutturare sia per una villetta a schiera di 115 mq già abitabile. Queste zone offrono non solo prezzi vantaggiosi, ma anche un’ottima qualità della vita grazie alla vicinanza con la natura e la possibilità di praticare molte attività all’aria aperta. Per chi, invece, sogna una casa in montagna ma con la possibilità di raggiungere un lago in poco tempo anche il Lago di Ceresole ha offerte interessanti. Questo è l’ideale soprattutto per chi cerca un rifugio tranquillo immerso nel verde.