Un delfino in difficoltà nelle acque basse della laguna di Lignano Sabbiadoro è stato liberato grazie a un intervento straordinario e delicato

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Un intervento straordinario ha tenuto con il fiato sospeso le squadre di soccorso e i presenti nella laguna di Lignano Sabbiadoro, dove un delfino si era ritrovato intrappolato in una secca. La vicenda, che si è conclusa positivamente, ha richiesto un complesso lavoro di squadra, durato ore e reso possibile grazie all’intervento congiunto di esperti, veterinari e Vigili del Fuoco.

L’allarme per salvare il delfino a Lignano Sabbiadoro

La segnalazione è arrivata nelle prime ore del mattino, quando un cittadino ha notato un delfino, identificato come una stenella striata, bloccato nelle basse acque della laguna di Lignano Sabbiadoro.

I vigili del fuoco del distaccamento locale si sono attivati immediatamente per verificare la situazione. Una volta sul posto, è stato chiaro che l’animale, nonostante fosse in buono stato di salute, non sarebbe stato in grado di liberarsi da solo. Le operazioni, complesse per la natura del terreno e le condizioni dell’animale, hanno richiesto il supporto di numerosi enti specializzati. Tra questi, l’Area Marina Protetta di Miramare, l’Università di Padova e l’Associazione DelTa.

Il salvataggio del delfino intrappolato a Lignano Sabbiadoro

Grazie a un coordinamento efficace, è stata utilizzata una barella galleggiante, che ha permesso di sollevare il delfino senza causargli stress eccessivo.

I veterinari presenti hanno eseguito controlli approfonditi per assicurarsi che l’animale fosse in condizioni adeguate per il trasporto.

Una volta stabilizzata la situazione, il delfino è stato trasportato con un’imbarcazione verso il mare aperto. Qui, dopo ulteriori verifiche, è stato liberato, ha ripreso a nuotare con energia ed è scomparso all’orizzonte. I presenti hanno descritto il momento come emozionante e carico di speranza.

L’operazione di salvataggio ha coinvolto diverse realtà, ognuna delle quali ha messo a disposizione competenze specifiche per garantire il successo dell’intervento. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti esperti dell’Area Marina Protetta di Miramare, riconosciuta per la sua importanza nella tutela della biodiversità marino-costiera. Con sede a Trieste, questa oasi rappresenta un modello di gestione sostenibile e cooperazione internazionale.

Al salvataggio hanno partecipato anche associazioni come la Cooperativa Shoreline e il CERT (Cetacean Strandings Emergency Response Team). Come spiegato dagli esperti, la presenza del delfino nella laguna potrebbe essere stata causata da un errore di orientamento durante la notte. Una situazione che, se non affrontata rapidamente, avrebbe potuto mettere in serio pericolo la vita dell’animale.

L’importanza di tali interventi di salvataggio, che dovrebbero avvenire in maniera tempestiva, va oltre il singolo episodio e sottolinea il ruolo fondamentale della collaborazione tra enti, come dimostrato anche nei casi della mucca in Puglia o di un cucciolo di orso in Trentino, ed evidenziano al contempo la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salvaguardia dell’ecosistema marino.

Le immagini del delfino che si allontana, finalmente libero, hanno fatto il giro dei social, testimoniando l’impegno di tutte le persone coinvolte. Gli esperti hanno ricordato che, in casi simili, è fondamentale non intervenire direttamente, ma contattare le autorità competenti come la Guardia Costiera, per evitare di mettere a rischio sia l’animale che le persone.

Grazie alla rapidità della segnalazione e al lavoro di squadra, il delfino ha potuto ritornare al suo ambiente naturale, un successo che celebra non solo la vita di questo esemplare, ma anche la capacità dell’uomo di fare la differenza quando opera in armonia con la natura.