Brendan Blumer è l'imprenditore di origini americane che ha recentemente comprato la mega villa in Costa Smeralda al prezzo record di 160 milioni

In Costa Smeralda è stata recentemente conclusa una transazione immobiliare da record: una villa di lusso è stata venduta per la cifra straordinaria di 160 milioni di euro. A curare l’affare è stata Italy Sotheby’s International Realty, agenzia leader nel segmento degli immobili di lusso. Si tratta del bene immobiliare di maggior valore mai venduto in Costa Smeralda e il suo nuovo proprietario ha un nome che può non essere noto a tutti ma solo agli appassionati di finanza digitale: Brendan Blumer.

Brendan Blumer, l’uomo che ha comprato la mega villa in Costa Smeralda

Brendan Blumer è uno degli imprenditori più ricchi e influenti nel settore tecnologico e finanziario. Nonostante questo, non si sa molto di lui dato che sembra una persona riservata. Blumer, nato nel 1986 negli Stati Uniti, è un imprenditore ora residente alle Isole Cayman. Secondo alcuni è un visionario dato che sin da giovane ha creato aziende che hanno avuto molto successo in diversi settori, come quelli dell’immobiliare e del gaming. Nel febbraio 2018, Forbes lo ha inserito nella lista delle persone più ricche del settore, stimando il suo patrimonio tra 600 e 700 milioni di dollari.

La sua carriera imprenditoriale è iniziata prestissimo. A 15 anni lancia il suo primo business, Gamecliff, una piattaforma per la vendita di oggetti virtuali nei videogiochi online. Nel 2005 Gamecliff viene acquisita da IGE e Blumer si trasferisce a Hong Kong per gestire l’attività. Da lì in poi la sua carriera è costellata di molti successi sino ad arrivare anche lui nel mondo delle criptovalute e della blockchain. Nel 2017 fonda Block.one, la società dietro la piattaforma blockchain EOS.IO. Questo software si distingue per la sua capacità di elaborare milioni di transazioni al secondo. La ICO (Initial Coin Offering) di EOS nel 2018 raccoglie oltre 4 miliardi di dollari, diventando una delle più grandi offerte iniziali nella storia delle criptovalute.

Oggi Blumer è il CEO di Block.one e continua a investire in progetti innovativi legati al metaverso, alla finanza e alla governance digitale. Il suo successo gli ha permesso di acquistare una spettacolare villa in Costa Smeralda, una delle località più ambite per l’acquisto di immobili ma anche una di quelle dove si trovano moltissime ville lussuose a prezzi spesso esorbitanti.

La villa da sogno acquistata in Costa Smeralda

La villa recentemente acquistata in Sardegna da Brendan Blumer per 160 milioni di euro ha una storia prestigiosa. Negli anni ’70 questa proprietà viene acquistata da Henry Ford II, nipote del fondatore della casa automobilistica americana Ford. All’epoca il progetto della residenza viene assegnato all’architetto Luigi Vietti, considerato a quei tempi una delle firme più importanti nel campo dell’architettura. Nel 1974 la residenza viene acquistata da Ahmed Zaki Yamani, ex ministro del petrolio dell’Arabia Saudita e figura chiave dell’industria energetica mondiale. Sotto la sua proprietà, la villa diventa una vera e propria oasi di lusso esclusiva.

Fino al 2025 quando la residenza viene acquistata da Blumer. La proprietà estende per 2,3 ettari e vanta un fronte mare di 350 metri. La residenza principale è una vera reggia con 28 camere da letto e oltre 30 bagni. Le terrazze panoramiche offrono una vista mozzafiato sul mare, mentre l’accesso privato a due spiagge e i due pontili riservati la rendono perfetta per chi possiede yacht di lusso. La proprietà include anche tre grandi piscine circondate da giardini curatissimi e ampie aree all’aperto, ideali per momenti di relax e intrattenimento.