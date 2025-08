L'Hotel Sereno, affacciato nel Lago di Como, ha aperto la Suite dell'Ascolto per chi vuole un'esperienza diversa nel mondo dei vinili e della musica

Una suite esclusiva sul Lago di Como pensata non solo per offrire lusso e comfort, ma anche per trasformare l’esperienza dell’ascolto musicale in qualcosa di diverso e più immersivo. Così nasce la Darsena Listening Suite del Sereno Lago di Como, prima suite al mondo dedicata all’ascolto di audio analogico di alta gamma. Situata a Torno, piccolo borgo sulla sponda orientale del lago, questa camera unica nel suo genere rappresenta la combinazione perfetta tra design, musica e bellezza paesaggistica.

Cos’è la Suite dell’Ascolto

La Suite dell’Ascolto non è una semplice camera di hotel: è uno spazio interamente dedicato alla cultura musicale e al piacere dell’ascolto in analogico. Progettata per chi vuole riscoprire il piacere del vinile in un ambiente raffinato e studiato per valorizzare ogni dettaglio acustico. Affacciata direttamente sul lago di Como e realizzata dalla designer Patricia Urquiola, la Suite dell’Ascolto prende ispirazione dai locali presenti in Giappone e interamente dedicati all’ascolto dei vinili. Il cuore di questa suite italiana, quindi, è un impianto audio di altissimo livello, costruito con componenti di importanti marchi.

Tra i pezzi più importanti ci sono diffusori Klipsch La Scala II, un amplificatore McIntosh MC275, giradischi Thorens 1601 e un Revox B77 restaurato. Qui si è sposato anche Daniel Ek, fondatore di Spotify, a conferma di quanto questo luogo sia una destinazione prediletta per gli amanti della musica e del lusso. La suite ospita anche una collezione privata di oltre 500 vinili che comprende grandi classici e materiali iconici. Ogni elemento è progettato per accompagnare l’esperienza sonora: dalla scelta degli arredi alla posizione degli altoparlanti. Tra le particolarità, anche un tavolo in pietra progettato per ricreare un piccolo salotto d’ascolto o per cene private, con vista lago. Il costo della suite dell’Ascolto oscilla tra i 6.300 e i 9.500 euro a notte, a seconda del periodo dell’anno.

Come è nato il progetto della suite dell’Ascolto

Il Sereno Hotel è noto per essere uno degli alberghi più esclusivi d’Europa tanto da essere stato inserito tra i primi posti nei Condé Nast Readers’ Choice Awards. La struttura si estende per 450 metri lungo il Lago di Como ed è realizzata in gran parte con materiali naturali. Oltre alla Suite dell’Ascolto, l’hotel vanta diverse soluzioni per un soggiorno di lusso, come la Penthouse, l’Alcova Suite e la Darsena Lago Suite, con accesso diretto al lago. Il Sereno Hotel vanta anche una SPA ricreata in un’area con archi in pietra antichi e una piscina sospesa sul lago.

L’idea della Darsena Listening Suite nasce nel 2021, quando Luis Contreras, fondatore e CEO del Gruppo Sereno Hotels, rimane colpito da un Revox B77, ovvero un registratore a bobine analogico, prodotto dall’azienda svizzera Revox negli anni ’70 e ’80. È considerato uno degli apparecchi più iconici e affidabili della sua categoria. Questo lo porta a concepire uno spazio dove gli ospiti possano davvero rallentare e immergersi nella musica, in controtendenza con la fruizione digitale, veloce e rapida tipica dell’epoca moderna.

Il risultato è una suite con un impianto che combina precisione acustica con eleganza. Il progetto si è rapidamente arricchito anche grazie alla collezione musicale personale di Contreras, oggi cuore pulsante della suite, e alla selezione realizzata anche dal figlio. Inoltre, è possibile combinare l’ascolto della musica con una cena di alto livello con menu stellato. L’hotel, infatti, ospita un ristorante stellato Michelin, Il Sereno Al Lago, guidato dall’Executive Chef Raffaele Lenzi.