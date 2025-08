Sfogo di Ema Stokholma per il comportamento di alcuni ragazzi arrivati a Roma per il Giubileo dei Giovani: post polemico pubblicato sui social

Il Giubileo dei Giovani ha portato almeno un milione di visitatori in più a Roma, arrivati nella Capitale per celebrare l’evento dedicato alle nuove generazioni. Non tutti hanno però apprezzato la nutrita presenza di giovani per le strade capitoline: Ema Stokholma, per esempio, è stata protagonista di un post molto critico nei loro confronti.

Giubileo dei Giovani, lo sfogo di Ema Stokholma

Ema Stokholma, nota conduttrice radiofonica, ha denunciato la sporcizia in giro per le strade di Roma attraverso i suoi canali social, condividendo uno sfogo nei confronti dei turisti arrivati nella Capitale per il Giubileo dei Giovani.

In una delle sue storie di Instagram, la Stokholma ha condiviso un video girato nel quartiere Prati, dove risiede attualmente, mostrando cumuli di rifiuti di cibo, bevande e imballaggi abbandonati lungo il marciapiede.

Sempre sui social, la conduttrice radiofonica ha scritto con tono ironico: “Perché nessuno dovrebbe buttare la propria spazzatura nei bidoni. Dovrebbe essere un diritto di tutti lasciare così la roba consumata. Un grande applauso e molti complimenti ai turisti venuti a Roma per il Giubileo dei Giovani che hanno smerd…la città peggio di quanto lo facciano già i romani”.

Il Giubileo dei Giovani è stato un argomento molto discusso sui social network nelle ultime ore: come succede sempre in questi casi, il popolo del web ha generato un grande dibattito, dividendosi tra favorevoli e contrari.

In molti, soprattutto su ‘X’ (l’ormai ex ‘Twitter) hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti della marea di ragazzi arrivati a Roma: in modo particolare diversi residenti della Capitale, poco tolleranti verso i giovani.

Al tempo stesso, però, tanti utenti si sono schierati a favore dei ragazzi giunti a Roma per celebrare il Giubileo dei Giovani, portando gioia e allegria per le strade capitoline.

Un milione di ragazzi a Tor Vergata: il messaggio di Papa Leone XIV

Il fine settimana del 2 e 3 agosto 2025 ha visto circa un milione di ragazzi arrivare a Roma per il Giubileo dei Giovani. In tanti hanno animato il Centro Storico, rendendosi protagonisti di canti e balli davanti al Colosseo, in attesa della giornata clou, quella di domenica, dedicata alla messa celebrata da Papa Leone XIV a Tor Vergata.

Il nuovo Pontefice, nell’omelia, si è rivolto così ai fedeli accorsi a Tor Vergata: “Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Non inganniamo il nostro cuore, cercando di spegnere questa sete con surrogati inefficaci! Ascoltiamola, piuttosto! Facciamone uno sgabello su cui salire per affacciarci, come bambini, in punta di piedi, alla finestra dell’incontro con Dio”.

Nella conferenza di bilancio andata in scena presso l’Auditorium della Conciliazione, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato di un “Momento straordinario anche per la sfida organizzativa”, indicando “programmazione a lungo tempo e collaborazione” come i principali fattori del successo dell’evento, caratterizzato da un “notevole sforzo organizzativo, senza uguali sul piano tecnologico, che è il frutto di una regia comune tra i vari soggetti coinvolti”.

Attraverso una nota diffusa da Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito del Giubileo dei Giovani ha dichiarato “Ricorderemo per molto tempo l’emozionante veglia sulla spianata di Tor Vergata” ringraziando i volontari, gli operatori e le forze dell’ordine “che hanno garantito la sicurezza e assicurato ai pellegrini l’assistenza di cui avevano bisogno”.