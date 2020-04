Coronavirus, niente Concertone del Primo Maggio 2020 a Roma

Salta il Concertone del Primo Maggio 2020 a Roma: per la prima volta dal 1990, piazza San Giovanni resterà vuota nel giorno della festa del lavoro.

Il tradizionale concerto che ogni anno richiama nella Capitale spettatori provenienti da tutta Italia non avrà luogo a causa del Coronavirus. Del probabile annullamento si stava parlando già da diversi giorni, ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale. A comunicarlo sono stati i sindacati organizzatori dell’evento musicale dedicato alla festa dei lavoratori.

“A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di sospendere ufficialmente la manifestazione nazionale del Primo Maggio prevista quest’anno a Padova e il Concerto di piazza San Giovanni a Roma – si legge nella nota congiunta dei tre Segretari Confederali organizzativi Nino Baseotto, Giorgio Graziani, Pierpaolo Bombardieri – è più che evidente l’impossibilità di confermare tutti gli eventi pubblici previsti per il Primo Maggio visto il contesto difficile che sta vivendo tutto il Paese e anche il mondo del lavoro”.

Il tradizionale Concertone del Primo Maggio a Roma, dunque, si aggiunge all’elenco dei concerti cancellati a causa del Coronavirus. Salta un appuntamento fisso soprattutto per tanti giovani che ogni anno arrivano a Roma da tutte le regioni d’Italia per ascoltare i cantanti che si esibiscono sul palco allestito in piazza San Giovanni. Gli organizzatori stanno comunque lavorando per studiare delle soluzioni alternative. Tra le idee c’è anche quella di trasformare il concerto, solo per quest’anno, in un evento televisivo.

Per la prima volta in trent’anni, piazza San Giovanni resterà vuota nel giorno della festa del lavoro. Il Concerto del Primo Maggio è nato nel 1990 come festival musicale organizzato dai tre sindacati confederati italiani: Cgil, Cisl e Uil. L’evento, ogni anno, richiama a Roma migliaia di spettatori provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Sul palco allestito nella piazza della Capitale, insieme ai nomi di spicco della musica italiana, si sono esibiti anche grandi artisti stranieri. In una delle prime edizioni, per esempio, la folla di San Giovanni ha potuto apprezzare dal vivo Robert Plant, l’ex frontman dei Led Zeppelin. Nel 1993 è toccato agli Iron Maiden, nel 2002 agli Oasis e nel 2007 a Chuck Berry, uno dei padri del rock.