Una ricerca condotta da Wine Intelligence, in collaborazione con Vinitaly, per l’Osservatorio Uiv-Unione Italiana Vini ha svelato quali sono i vini più conosciuti dagli italiani.

I vini più conosciuti dagli italiani

L’Italia vanta un patrimonio enologico davvero straordinario che tutto il mondo ci invidia. Recentemente Wine Intelligence ha svelato una classifica di quali sono i vini più conosciuti dagli italiani.

Al quarto posto della classifica dei vini più noti si colloca il Montepulciano d’Abruzzo, un vino prodotto in centro Italia che vanta una lunga tradizione. Al terzo posto, invece, si colloca il Chianti Classico che è uno dei vini toscani più apprezzati in tutto il mondo. Il Chianti viene prodotto grazie a 7.200 ettari di vitigni tra le province di Firenze e Siena. Proseguendo verso il secondo posto del podio troviamo il Chianti. Il Chianti si differenza dal Chianti Classico perché viene prodotto in territori diversi e segue un differente disciplinare. Il Chianti è realizzato in un’area che si estende tra le province di Firenze, Siena, Arezzo, Pisa. Il Chianti, inoltre, è prodotto con Uva Sangiovese che dev’essere presente nella percentuale minima del 70% mentre nel Chianti Classico questo valore sale all’80%.

Al secondo posto della classifica troviamo il famoso Prosecco, un vino prodotto per la maggior parte da vitigni situati in Veneto. È in particolare famoso il Prosecco DOCG che viene realizzato tra le colline di Valdobbiadene e Conegliano che sono state dichiarate anche Patrimonio UNESCO.

Il vino più conosciuto in Italia

Al primo posto della classifica dei vini più conosciuti in Italia si trova il Brunello. Secondo l’indagine condotta, 2 italiani su 3 sanno riconoscere questo ottimo vino toscano che si presenta come uno tra i vini italiani più prestigiosi. Il Brunello di Montalcino viene realizzato con uve 100% Sangiovese nel territorio del comune di Montalcino, in provincia di Siena. Attualmente la produzione di questo vino avviene grazie a circa 2000 ettari di vitigni.

In pochi sanno che il Brunello è nato nell’Ottocento grazie all’intuizione del farmacista toscano Clemente Santi che è stato il primo a impiantare nuovi vitigni selezionati di Sangiovese Grosso nella sua fattoria. Il vino ottenuto dalla sua cantina ebbe già allora molto successo ed è così che la fama del Brunello non si è più fermata.