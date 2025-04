Chi sono i 17 miliardari che vivono a Milano: il record in Italia

Milano è in assoluto la città d’Italia con più miliardari: ce ne sono 17 su tutto il suo territorio. A livello nazionale al secondo posto troviamo Roma con 9 miliardari. Il Capoluogo della Lombardia occupa la terza posizione in Europa: in testa c’è Londra con 33 miliardari seguita da Parigi con 22. Nella gallery scopriamo chi sono i miliardari che vivono a Milano tra imprenditori, eredi di grandi fortune e stilisti famosi in tutto il mondo.