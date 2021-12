Il Global Power City Index, indicato anche come Gpci, è l’indice annuale pubblicato dall’ente giapponese Mori Memorial Foundation che misura i livelli di vivibilità ed attrattività di 48 metropoli in tutto il mondo.

La classifica è frutto di una valutazione che segue tre macro-parametri: vivibilità, aspetto che include condizioni di lavoro e costo della vita, ambiente ed accessibilità dei servizi, con particolare attenzione all’infrastruttura dei trasporti.

Nella classifica 2021 delle città più vivibili del mondo non ci sono grandi sorprese: le prime cinque posizioni sono occupate dalle stesse città da ormai tre anni, con un particolare primato per la prima classificata, Londra, ormai sul primo gradino della classifica da 10 anni.

La classifica delle città più vivibili

Londra è quindi la città più vivibile, tra le grandi metropoli del mondo: conferma la prima posizione in classifica. Nonostante il punteggio generale attribuito dal Mori Memorial Foundation alla capitale britannica segni una certa contrazione, dovuta in particolare al tema dell’accessibilità dei trasporti a causa dell’emergenza Covid-19, si registrano un miglioramento della vivibilità e dell’ambiente urbano, sufficienti per blindare il primo posto della classifica.

Seguono New York, Tokyo, Parigi e Singapore: la capitale giapponese fa registrare in particolare un netto miglioramento per quanto riguarda gli indicatori relativi alla vivibilità, secondo l’istituto dovuto in primo luogo alla nuova flessibilità dei ritmi di lavoro e alle recenti Olimpiadi.

Nessuna novità per quanto riguarda queste città: se New York stacca di misura anche Tokyo, Parigi “soffre” in materia di ricerca e sviluppo ma bilancia il punteggio grazie all’importante contributo dell’indicatore “interazioni culturali”, che nell’indice del MMF include cultura, servizi turistici e rapporti internazionali.

Singapore deve invece la sua posizione in classifica essenzialmente ad un’ottima valutazione per quanto riguarda l’economia, dalla “vitalità del mercato” alle opportunità di sviluppo economico.

Si incontrano poi due capitali europee, Amsterdam al sesto posto e Berlino al settimo: qui è la vivibilità a far crescere il punteggio delle due città, cui seguono Seoul, Madrid e Shanghai.

L’unica città italiana in classifica è Milano, che si trova al 33esimo posto della classifica – tra Mosca e Istanbul. Milano guadagna, rispetto allo scorso anno, ben sei posizioni: nonostante in materia di ricerca e sviluppo ottenga punteggi anche più bassi rispetto a città che lo seguono in classifica, il capoluogo lombardo presenta buoni punteggi per quanto riguarda vivibilità ed ambiente urbano.