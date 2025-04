Svelati chi sono i ventuno miliardari più giovani di tutto il mondo: nell'elenco stilato da parte di Forbes ci sono anche tre "paperoni" italiani

Chi sono i miliardari più giovani al mondo? Lo rivela Forbes che ha stilato l’elenco dei “paperoni” non oltre i 30 anni di età: nell’elenco troviamo anche tre italiani.

Chi sono i più giovani miliardari del mondo

In totale sono 21 i nomi presenti nella lista di Forbes dedicata ai più giovani miliardari del mondo: la maggioranza proviene dall’Europa, continente che vanta 15 rappresentanti. Il numero più alto appartiene alla Germania con 7, seguita dall’Italia con 3.

I rappresentanti italiani sono i tre fratelli Del Vecchio eredi dell’impero degli occhiali Essilor Luxottica, tutti con un patrimonio di 6,6 miliardi di dollari. Si parte dal più grande, Leonardo Maria Del Vecchio: 29 anni, è attualmente chief strategy officer di EssilorLuxottica e Presidente del marchio Ray-Ban.

Leonardo Maria Del Vecchio, da diverso tempo, ha intrapreso una serie di operazioni imprenditoriali che lo hanno visto, tra le altre cose, acquistare il Twiga di Briatore. Insieme a lui, nell’elenco di Forbes, ci sono i due suoi fratelli: Luca Del Vecchio di 23 anni e Clemente Del Vecchio, 20 anni.

Johannes von Baumbach è in assoluto la miliardaria più giovane al mondo: all’età di appena 19 anni vanta un patrimonio di 5,4 miliardi di dollari. La von Baumbach è tra gli eredi della casa farmaceutica tedesca Boehringer Ingelheim, azienda fondata nel 1885. Insieme a Johannes nella lista di Forbes sono presenti altri eredi dell’impero attivo nel settore farmaceutico: Maximilian von Baumbach (27 anni), Katharina von Baumbach (25 anni) e Franz von Baumbach (23 anni).

Dalla Germania, tra i Paesi con più miliardari al mondo, arrivano anche la 30enne Sophie Luise Fielmann (patrimonio di 2,8 miliardi di dollari), erede di Günther Fielmann che nel 1972 ha fondato la Fielmann AG con l’obiettivo di rendere gli occhiali accessibili a tutti.

Tedesco anche Maxim Tebar: ha 24 anni e un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari, grazie alla sua partecipazione in Stihl, tra i principali produttori al mondo di motoseghe e attrezzature elettriche portatili. A completare l’elenco dei giovani miliardari tedeschi c’è Kevin David Lehmann, 22 anni e 3,6 miliardi di dollari: ha ereditato il 50% di 50% di dm-drogerie markt, la più grande catena di farmacie e prodotti per la cura personale in Germania.

