Svelati quali sono i farmaci più venduti in Italia: ecco la classifica del 2024 in base ai dati della ricerca condotta da parte di Pharma Data Factory

Pharma Data Factory ha reso noti i risultati dell’analisi periodica condotta sulla vendita dei farmaci in Italia: la ricerca viene eseguita sui numeri di sell-out della banca dati più puntale ed estesa del mercato, con il 95% di farmacie monitorate e una rilevazione dei consumi reali di farmaci e altri prodotti nel nostro Paese.

I farmaci più venduti in Italia

Dall’analisi di Pharma Data Factory è stata estrapolata la classifica dei farmaci più venduti in Italia: al primo posto troviamo la Tachipirina. L’analgesico a base di paracetamolo si conferma in vetta sia per valori che per numero di confezioni vendute.

Nel corso del 2024 su tutto il territorio nazionale sono stati venduti 40,8 milioni di confezioni di Tachipirina, il 5% in meno rispetto all’anno precedente. Al secondo posto troviamo la Cardioaspirina, stabile a quota 36 milioni di confezioni vendute.

Terza posizione per Eutirox: da 22 a 23 milioni di pezzi per il medicinale per la cura dei disturbi alla tiroide. Al quarto posto, con 17 milioni di scatole vendute, troviamo il vitaminico Dibase, seguito dal diuretico Lasix (17 milioni).

Il corticosteroide Bentelan, con 15 milioni di pezzi venduti nel corso del 2024, occupa la posizione numero, precedendo il beta-bloccante Bisoprololo (da 13,8 a 14,5, in aumento del 4,6% di confezioni). Stabile i volumi di vendita dell’antibiotico Augmentin che con 14 milioni di confezioni si piazza all’ottavo posto.

A chiudere la top ten della graduatoria che mette in fila i farmaci più venduti in Italia nel 2024 troviamo: l’antinfiammatorio Oki al nono posto (sceso da 14 a 13,6 milioni di pezzi) e l’ace-inibitore Triatec.

La classifica 2024

Ecco la classifica dei farmaci più venduti in Italia nel 2024 sulla base dell’analisi condotta da Pharma Data Factory:

#1 Tachipirina

#2 Cardioaspirina

#3 Eutirox

#4 Dibase

#5 Lasix

#6 Bentelan

#7 Bisoprololo

#8 Augmentin

#9 Oki

#10 Triatec.

In base ai dati dell’analisi condotta da parte di Pharma Data Factory (Pdf), nel 2024 in Italia sono stati dispensati circa 1,79 miliardi di confezioni di medicinali, per una spesa che ha raggiunto il valore di 18,1 miliardi di euro, in crescita del 2,6% rispetto all’anno precedente.

Secondo la ricerca, nel quarto trimestre del 2024, gli stessi indicatori hanno fatto registrare un andamento contrastato: c’è stato, infatti, un leggero calo delle confezioni (428,4 milioni, equivalenti a -0,8%) e un aumento a valori (4,4 miliardi di euro, +2,5%).

Giorgio Cenciarelli, il CEO di Pharma Data Factory, ha parlato così del mercato dei medicinali nel nostro Paese: “Il quadro è sostanzialmente stabile, con la classe più venduta che risulta essere quella degli agenti che agiscono sul sistema renina-angiotensina e l’’analgesico Tachipirina saldo al primo posto fra i medicinali più rilevanti, pur avendo subito un leggero calo a valori (307 milioni di euro contro i 300 del 2023, -2,3%) e a volumi (40,8 milioni contro 42,9 dello scorso anno, -5%)”.

Lo stesso Cenciarelli ha inoltre dichiarato che “la crescita a valore del mercato farmaceutico in farmacia indica un incremento del prezzo medio per confezione, probabilmente dovuto a una maggiore richiesta di farmaci innovativi o a prodotti con un più alto valore terapeutico. Il 2025 si prospetta come un anno chiave per comprendere meglio le dinamiche del settore e per capitalizzare sulle tendenze emergenti. Sarà fondamentale per aziende e operatori del comparto interpretare correttamente i dati per ottimizzare strategie commerciali e distributive”.