Cosa c’è in quello che è stato ribattezzato il “caveau” di Meloni: i regali ricevuti dal Presidente del Consiglio dal giorno in cui è iniziato il suo mandato. La lista è stata depositata alla Camera dei deputati dal Ministro Luca Ciriani su richiesta del deputato di Italia Viva Francesco Bonifazi.

Cosa c’è nel “caveau” di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: tutti i regali

Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, il primo regalo risale al mese di novembre del 2022, quando a Giorgia Meloni, in occasione del G20 di Bali, venne donato il tipico vestito da donna indonesiano. L’ultimo dono in ordine temporale è invece del 7 marzo del 2025, quando dopo la visita al Cern di Ginevra, la direttrice Fabiola Giannotti ha regalato al Presidente del Consiglio una chiavetta usb e un cavo ad alta conduzione.

Nella lista dei regali ce ne sono di ogni tipo: nel 2023, per esempio, durante la prima missione di Stato in Libia, il Primo Ministro Dbeibeh regalò a Giorgia Meloni sette tappeti e due bracciali in metallo. Qualche mese dopo a Tripoli donarono alla Premier cinque tappeti e quattro quadri. Nel corso della visita della Meloni per il Piano Mattei, in dono ricevette un piattino in metallo, una parure e una targa. Dalla visita in Egitto da Al-Sisi, invece, in dono ricevette dei quadri d’epoca.

Nel giorno del suo compleanno, il 15 gennaio scorso, Giorgia Meloni si trovava ad Abu Dhabi al forum sulla sicurezza energetica: tra i tanti dono ricevuti il ‘Corriere della Sera’ elenca una mattonella e due vasi ricevuti dal saudita Mohammed bin Salman, un foulard nero dal Premier albanese Edi Rama, una spilla dal Premier polacco e una catenina in oro citrino da quello dell’Uzbekistan.

I doni di Milei e Orban e i regali italiani

Il Presidente dell’Argentina Javier Milei ha donato a Giorgia Meloni un soprammobile che raffigura lo stesso Milei con una sega elettrica e un tessuto a mano con ciondolo. Da Viktor Orban, invece, la Premier ha ricevuto un servizio di tazzine da caffè in porcellana Herend e sei bottiglie di vino bianco.

Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti prima della rielezione di Donald Trump, ha donato alla Meloni una ciotola in ceramica; dal Governo ucraino la Premier ha ricevuto un tablet iPad.

Diversi regali sono arrivati anche dall’Italia: in occasione dell’evento World Skate Games di Montesilvano, in provincia di Pescara, alla Premier è stato regalato uno skateboard; la Presidente del Consiglio ha inoltre ricevuto un cappello dai bersaglieri di Ascoli e un altro dagli alpini di Udine e una bambola pugliese in durante il G7 di Borgo Egnazia.

Sul ‘Corriere della Sera’ si legge che durante i suoi primi 31 mesi di Governo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto in totale 273 regali. Per legge ai Premier non è concesso utilizzare i regali per fini privati, ma possono essere donati in beneficenza oppure usati per una mostra. I regali di valore superiore ai 300 euro vengono consegnati al cerimoniale di Palazzo Chigi che li registra e li mette a disposizione della Presidenza del Consiglio.