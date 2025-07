Svelate quali sono le migliori cantine in Italia del 2025 secondo la nuova guida a cura di Go Wine: ecco tutte quelle premiate con le Tre Impronte

Nel 2025 sono in totale 24 le cantine che hanno ricevuto le Tre Impronte, il massimo riconoscimento della guida Cantine d’Italia curata da Go Wine e riservato a chi eccelle in location, accoglienza e vino.

Vino, le migliori cantine d’Italia

La guida non riguarda solo le etichette proposte, ma anche l’idea di cantina come luogo culturale da visitare. Secondo gli esperti di Go Wine, esplorare queste cantine consente di immergersi completamente nei territori del vino italiano tra paesaggi, storie di famiglia ed eccellenze enogastronomiche.

Le regioni italiane che vantano più cantine premiate con le Tre Impronte sono la Toscana e il Piemonte, entrambe a quota cinque. Per quanto riguarda la Toscana, tre cantine si trovano in provincia di Siena: Badia a Coltibuono a Gaiole in Chianti, Castello di Fonterutoli-Marchesi Mazzei a Castellina in Chianti e San Felice a Castelnuovo Berardenga. Le altre sono Capezzana di Carmignano in provincia di Prato e Castello di Vicchiomaggio a Greve in Chianti, provincia di Firenze.

La provincia di Cuneo vanta tre delle cinque cantine piemontesi premiate dalla nuova edizione della guida a cura di Go Wine: Ceretto di Alba, Fontanafredda di Serralunga d’Alba e Malvirà di Canale d’Alba; a completare l’elenco troviamo Castello di Gabiano a Gabiano e La Raia a Novi Ligure, entrambe situate nel territorio che appartiene alla provincia di Alessandria.

Bene anche la Sicilia con tre cantine che hanno ricevuto il riconoscimento delle Tre Impronte: sono Donnafugata e Florio entrambe a Marsala in provincia di Trapani e Planeta di Sambuca di Sicilia, comune della provincia di Agrigento dove sono in vendita case a 3 euro.

Stesso numero di cantine della Sicilia (tre) anche per la Lombardia: Bellavista e Ca’ del Bosco che si trovano a Erbusco in provincia di Brescia, e Mamete Prevostini di Mese, in provincia di Sondrio. Sono due le cantine premiate in Campania, entrambe in provincia di Avellino: Feudi di San Gregorio a Sorbo Serpico e Mastroberardino ad Atripalda.

Le altre cantine premiate: in Abruzzo Masciarelli Tenute Agricole a San Martino (Chieti); in Calabria Roberto Ceraudo a Strongoli (Crotone); in Trentino Alto Adige Ferrari Trento a Trento; in Umbria Lungarotti a Torgiano (Perugia); in Veneto Ca’ Rugate a Montecchia di Corsara (Verona) e Masi Agricola a Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona).

Guida Cantine d’Italia 2025: le Tre Impronte

Abruzzo

Masciarelli Tenute Agricole – San Martino sulla Marrucina (Chieti)

Campania

Feudi di San Gregorio – Sorbo Serpico (Avellino)

Mastroberardino – Atripalda (Avellino)

Calabria

Roberto Ceraudo – Strongoli (Crotone)

Lombardia

Bellavista – Erbusco (Brescia)

Ca’ del Bosco – Erbusco (Brescia)

Mamete Prevostini – Mese (Sondrio)

Piemonte

Castello di Gabiano – Gabiano (Alessandria)

Ceretto – Alba (Cuneo)

Fontanafredda – Serralunga d’Alba (Cuneo)

Malvirà – Canale d’Alba (Cuneo)

La Raia – Novi Ligure (Alessandria)

Sicilia

Donnafugata – Marsala (Trapani)

Florio – Marsala (Trapani)

Planeta – Sambuca di Sicilia (Agrigento)

Toscana

Badia a Coltibuono – Gaiole in Chianti (Siena)

Capezzana – Carmignano (Prato)

Castello di Fonterutoli – Marchesi Mazzei – Castellina in Chianti (Siena)

Castello di Vicchiomaggio – Greve in Chianti (Firenze)

San Felice – Castelnuovo Berardenga (Siena)

Trentino Alto Adige

Ferrari Trento – Trento

Umbria

Lungarotti – Torgiano (Perugia)

Veneto