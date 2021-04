I progetti per ripopolare i paesi dimenticati e i borghi antichi non si fermano: dopo il successo del programma “case a 1 euro” continua la svendita di case abbandonate o vecchie che necessitano di ristrutturazione. Sono numerosi i paesi e i borghi italiani che hanno messo in vendita abitazioni a prezzi irrisori; gli immobili di Carrega Ligure e Latronico con il costo che si aggira tra i 10.000 e i 30.000 dollari hanno attirato turisti stranieri e investitori d’oltreoceano. Carrega Ligure e Latronico sono i primi paesi a conquistare la Cnn con i suoi immobili in vendita a prezzi davvero low cost.

Le case low cost di Carrega Ligure

Tra i borghi che hanno conquistato la Cnn c’è Carrega Ligure posizionato sul confine tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Con un centro storico minuscolo e meno di 90 abitanti propone in vendita numerose le case super economiche sul territorio esteso per più di 50 km quadrati e che comprende diverse frazioni tra cui due fantasma.

Carrega Ligure, un tempo abitato da agricoltori e pastori, ha subito uno spopolamento da parte delle famiglie che hanno cercato lavoro nelle grandi città e all’estero. La vendita degli immobili passa direttamente da un sito web gestito internamente dal comune; il sindaco Marco Guerrini alla Cnn ha dichiarato “stiamo dando uno spazio online per la visibilità altrimenti nessuno saprebbe dove e come trovare queste case abbandonate”. Gli immobili selezionati a Carrega Ligure sono in vendita ad un prezzo che varia tra i 10.000 e i 12.000 dollari.

Carrega Ligure è un paese di origine rurali che sembra essersi fermato nel tempo, qui percorrendo le mulattiere è possibile raggiungere un castello suggestivo a strapiombo ma anche seguire i sentieri dell’antica via del sale.

Le case low cost di Latronico

Da nord a sud, la Cnn si sposta in Basilicata. Ad attirare l’attenzione è il paese di Latronico che lotta contro lo spopolamento; attualmente sono 4000 gli abitanti ma ogni anno circa 70 persone muoiono o abbandonano il paese per trasferirsi in altre città italiane o all’estero. Alla Cnn parla Castellano che dichiara “quando gli anziani muoiono i discendenti degli emigrati non tornano nemmeno durante l’estate, la loro casa di famiglia giace abbandonata, chiusa e in rovina”. Per Latronico il costo ha un range che varia tra i 10.000 e i 30.000 dollari a seconda dello stato dell’immobile.

Latronico è un paese estremamente antico, il primo centro abitato risale alla preistoria ed è un territorio estremamente cosmopolita: il dialetto locale è un mix tra la lingua latina, quella spagnola e quella francese. Chi sceglie di acquistare qui sa di avere a disposizione una vasta scelta di sentieri di trekking che si perdono tra boschi di faggi e abeti bianchi e che conducono fino alle cime più alte. Latronico è diviso in una parte alta che corrisponde alla parte più vecchia del paese e una parte bassa più nuova.