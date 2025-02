Case a 1 euro a Mussemoli: i consigli di chi l'ha già comprata

A Mussomeli le case a 1 euro attraggono sempre più acquirenti e, tra sfide e ristrutturazione, ecco i consigli di chi ha affrontato questa avventura

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Nel cuore della Sicilia, il piccolo comune di Mussomeli ha attirato l’attenzione internazionale grazie all’iniziativa delle case a 1 euro, un’opportunità che ha convinto molti acquirenti stranieri a investire in abitazioni da ristrutturare, trasformando il borgo in una destinazione sempre più ambita. Ma quali sono le esperienze di chi ha già affrontato questa sfida? E quali consigli offre a chi desidera fare lo stesso?

La storia di George Laing e la casa a 1 euro a Mussomeli

Tra coloro che hanno scelto Mussomeli per ricominciare, spicca la storia di George Laing, un giovane britannico che ha lasciato Londra per investire in una casa a 1 euro. Come ha raccontato in un’intervista a ‘Idealista’, la sua decisione è stata dettata dalle difficoltà economiche e dal costo della vita nella capitale inglese.

“La mia famiglia vive a Londra da generazioni, ma io sono stato costretto ad andarmene a causa degli alti affitti, dei bassi salari, delle bollette dell’acqua o dell’elettricità estremamente elevate. E, più in generale, a causa della scarsa qualità della vita per una persona con uno stipendio di 30.000 sterline l’anno che, dopo tasse, assicurazioni, affitto, bollette, si ritrova indebitato ogni anno.”

Determinato a costruire un futuro più stabile, Laing ha deciso di acquistare e ristrutturare la sua casa senza l’aiuto di imprese edili, imparando da zero grazie a tutorial online. “Ho fatto da solo il 100% del lavoro, guardando i video su YouTube”, spiega. Questa scelta gli ha permesso di risparmiare sui costi, ma ha richiesto grande impegno e spirito di adattamento.

Nonostante le difficoltà iniziali, l’accoglienza degli abitanti di Mussomeli è stata molto positiva: “La comunità di Mussomeli è stata incredibilmente accogliente. Lavorando con artisti locali e frequentando piccole imprese, ho costruito relazioni significative”.

Il progetto di ristrutturazione, condiviso sui social, ha trasformato la sua esperienza in un vero e proprio caso mediatico. “Poco meno di 10 mesi fa ero solo un fantasma, non avevo alcuna presenza sui social media. Tuttavia, da quando ho iniziato a condividere me stesso e il progetto di ristrutturazione, ho accumulato oltre 150.000 follower su Instagram”. Il suo successo lo ha portato anche in televisione, dove parteciperà a una trasmissione dedicata al mercato immobiliare.

I consigli su come comprare casa a 1 euro

L’acquisto di una casa a 1 euro rappresenta un’opportunità unica, ma richiede pianificazione e spirito d’iniziativa. Tra le prime difficoltà affrontate da Laing, la barriera linguistica si è rivelata uno degli ostacoli principali, superato grazie alla tecnologia. “Google Traduttore è stato di grande aiuto”, racconta.

Un’altra sfida importante è stata la solitudine, inevitabile quando si lavora da soli alla ristrutturazione: “Bisogna attraversare il processo psicologico di stare da soli il 99% del tempo, cosa che alcuni possono trovare difficile”.

Un aspetto cruciale riguarda le tempistiche. Il comune di Mussomeli impone di completare il restauro del tetto e della facciata entro tre anni, pena una sanzione fino a 5.000 euro. “Se ci vogliono 36 mesi per completare questi lavori, credo che dipenda più dalla mancanza di impegno che da qualsiasi altra cosa”, sottolinea Laing, spiegando che questa norma serve a evitare speculazioni immobiliari.

Anche la burocrazia può essere un ostacolo, soprattutto per l’iter necessario a ottenere la proprietà e attivare le utenze. “Ci sono voluti circa 6-7 mesi dalla mia prima visita per ottenere le chiavi. Anche il collegamento dell’elettricità e dell’acqua è stato un processo lento, ma ho scelto di farlo da solo invece di pagare un’agenzia, il che avrebbe accelerato sicuramente le cose. A parte questo, ho viaggiato liberamente, ristrutturando la mia proprietà senza problemi. Tutte le agenzie e i fornitori locali sono stati molto disponibili”.

Per chi desidera intraprendere l’impresa di acquistare un immobile a basso costo, il consiglio principale è quello di informarsi accuratamente e valutare l’impegno richiesto. “È un’avventura che richiede dedizione, ma è incredibilmente gratificante. Se hai la passione e sei disposto ad affrontare le sfide, questa esperienza trasformerà il tuo modo di vedere sia la proprietà immobiliare che la comunità”.