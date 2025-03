A Bergamo e in provincia ci sono ville storiche, antichi castelli e palazzi in vendita anche a svariati milioni di euro: ecco i prezzi degli immobili

Il territorio di Bergamo e provincia è ricco di ville storiche, palazzi e castelli antichi in vendita: gioielli architettonici stimati in svariati milioni di euro.

Ville storiche, castelli e palazzi antichi in vendita a Bergamo e provincia: i prezzi

Nella Città Alta, per esempio, c’è Palazzo Morlani Carrara Beroa, incastonato tra il Liceo Serpi e via delle Mura: come riferito dal ‘Corriere della Sera’, un sito specializzato ha annunciato la venduta a 13 milioni di euro, un prezzo di “saldo” perché è stato specificato che il valore di stima, senza arredi, sarebbe di 18 milioni di euro.

Il complesso è suddiviso in quattro corpi di fabbrica e otto residenze, con cantine, scuderia, cortile, terrazzi, balconate ce giardini. In tutti ci sono quaranta camere e venti bagni, oltre a garage e due accessi, uno da via Maye e l’altro da via da Rosate. In un altro annuncio hanno precisato che se non si vuole tutto il palazzo, esiste anche la possibilità di acquistare un solo appartamento, con prezzi che oscillano tra 1 e 4,1 milioni di euro.

Ville e castelli di Bergamo e provincia, in alcuni casi, sono in vendita da diversi anni, con i prezzi che possono scendere con il passare del tempo. Il castello di Gorle una decina di anni fa veniva venduto a 5 milioni di euro, mentre adesso la richiesta sarebbe di 1.950.000 euro. Quello di Gorle è un castello che si sviluppa in 750 metri quadrati e vanta altri 800 metri quadrati di parco, un garage da 8 posti e una dependance.

Villa Gromo a Mapello che nel 2021 ha fatto parte dei luoghi da visitare in occasione delle Giornate FAI di Primavera, è al centro di un’asta che nel coso degli anni non ha trovato acquirenti: in vista della prossima vendita, il prezzo base è stato fissato a 6.361.250 euro, con un’offerta minima di 4.770.938.

Il castello di Crespi e gli altri immobili

Altro gioiello in vendita il castello di Crespi (nell’immagine in copertina) che venne realizzato verso la fine dell’Ottocento per volere di Benigno Crespi: 3.660 metri quadrati più un ettaro di giardini. La cifra indicata va dai 5 ai 10 milioni di euro, anche se potrebbe essere necessario un importante intervento di sistemazione per gli interni.

Situato nel territorio del comune di Capriate San Gervasio, il castello di Crespi presenta diversi richiami alle costruzioni medievali, pur essendo di epoca successiva; l’edificio è stato dichiarato bene immobile di interesse storico ai sensi del Decreto legislativo 2004 n.42 e attualmente è in disuso.

Tra i palazzi e le ville storiche in vendita troviamo anche lo storico Palazzo Lupi, situato in via Pignolo a Bergamo: il prezzo di partenza nel 2013 dalla Cassa depositi e prestiti era di 7 milioni di euro, mentre adesso sarebbe sceso a 6,3 milioni di euro.

Disponibile all’acquisto anche il castello di Marne che fino al 2022 aveva ospitato matrimoni, cerimonie ed eventi, fino a quando gli otto proprietari appartenenti a una nobile famiglia hanno deciso di privarsene e metterlo in vendita. Inizialmente il prezzo fissato era di 8 milioni di euro, ma sul sito che si occupa della vendita si parla anche di una eventuale “trattativa privata”.