Da Venezia a Rho: ecco l’anfiteatro ForPeople per i residenti

L‘Anfiteatro ForPeople, disegnato dall’architetto Mario Cucinella per Arcipelago Italia, e prodotto dalla ditta Macevi 1928, arriva a Rho.

La città è pronta ad ospitare la struttura dopo il Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2018 di Venezia. Rho è riuscita a vincere la concorrenza di città di tutto il mondo, aggiudicandosi l’opera di alto design presentata nel capoluogo veneto. Già da alcuni giorni è iniziata la fase di montaggio dell’anfiteatro nel parco pubblico che la ospiterà. I lavori si concluderanno entro la prossima settimana, consegnando ai cittadini e ai visitatori un’attrazione senza precedenti.

Si tratta di un’opera urbana nata dalla contaminazione tra il concetto di anfiteatro, inteso come uno spazio centrale cinto di gradoni, e il profilo di una moderna chaise lounge reinterpretato in una chiave tutta nuova. L’Anfiteatro ForPeople si sviluppa attorno ad un perimetro ellittico e genera uno spazio centrale erbato con una seduca continua che abbraccia chi lo utilizza. Chiunque, nella struttura, potrà sedersi, sdraiarsi, restare in piedi o camminare lungo tutto il suo perimetro.

Una grande possibilità per Rho, pronta ad ospitare la struttura che servirà a portare avanti le strategie di sviluppo messe per migliorare l’arredo urbano e la bellezza della città. L’anfiteatro, durante il periodo di tempo in cui è rimasto a Venezia, era sempre pieno di studenti e visitatori in sosta. La stessa cosa succederà con il suo trasferimento a Rho, nell’area metropolitana di Milano.

A credere fortemente nel progetto è stata la ditta Macevi 1928, quella che ha prodotto l’anfiteatro ed ha colto subito il valore della proposta da parte del comune di Rho. La scelta dell’ubicazione è caduta sul grande parco pubblico Europa, indicata subito come la più adeguata per ospitare una struttura di tale levatura.

Il trasferimento dell’anfiteatro disegnato dall’architetto Mario Cucinella per Arcipelago Italia, rappresenterà una postazione privilegiata per godersi il tramonto e un luogo dove i giovani, le famiglie, i turisti e i visitatori del parco potranno incontrarsi, dando vita ad una concezione di vivere lo spazio pubblico trovando dei luoghi e delle modalità di comfort e suggestione.

Il cantiere nel parco Europa è già in funzione, con operai che lavorano senza sosta per consegnare la struttura in vista della prossima settimana, suscitando la curiosità di tutti i rhodensi, pronti ad accogliere il suggestivo anfiteatro.