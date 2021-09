Le isole sono da sempre una grande attrattiva per i turisti, soprattutto quando in estate le loro spiagge si affollano: ma quali sono quelle più belle al mondo? Nella classifica di Travel + Leisure, stilata nell’ambito dei World’s Best Awards, sono state selezionate le 25 isole più amate al mondo. E a sorpresa ne compaiono ben 2 italiane.

Le 25 isole più amate al mondo

Ogni anno, la celebre rivista statunitense dedicata ai viaggi permette ai suoi lettori di selezionare le loro mete preferite: una delle classifiche più attese è quella che riguarda le isole, piccoli paradisi sparsi in tutto il mondo dove i turisti possono scoprire incredibili bellezze della natura e splendide cittadine affacciate sul mare.

Nella scelta delle 25 isole più belle al mondo, sono state analizzate svariate caratteristiche: le spiagge e le attrazioni naturali, le attività offerte, l’ospitalità e il cibo sono alcuni dei fattori presi in considerazione. Ed è emerso che la Grecia è ancora una volta in vetta ai desideri dei turisti, quest’anno con la piccola isola di Milos. Le sue acque cristalline e i villaggi pittoreschi hanno conquistato i viaggiatori, guadagnandosi la prima posizione.

Non dobbiamo allontanarci di molto per trovare la seconda classificata: si tratta di Folegandros, piccola oasi delle Cicladi apprezzata per le sue baie incastonate tra le rocce e per il buon cibo. Il terzo posto va a Saint Vincent e Grenadine, Stato insulare delle Piccole Antille caratterizzato da un mare azzurro che lascia sorpresi tutti i suoi visitatori.

Le 2 isole italiane in classifica

Anche l’Italia compare nella classifica delle 25 isole più amate dai turisti, e lo fa davvero in grande stile. Il primo risultato lo troviamo piuttosto in alto: si tratta della sesta posizione, che è occupata dalla Sicilia. Una regione intera è tra le mete preferite dai visitatori di tutto il mondo, con le sue spiagge deliziose e i borghi dove si respira un’atmosfera senza tempo. E naturalmente con i suoi profumi e i suoi sapori tipici, che conquistano tutti coloro che approdano in queste terre.

La sedicesima posizione va invece alla Sardegna, una delle località più rinomate per gli amanti del mare. Acque trasparenti e calette riparate, immerse nella natura incontaminata, fanno di questa regione un vero paradiso per chi vuole allontanarsi dalla folla. Ma, allo stesso tempo, la regione offre tantissimi luoghi dove tuffarsi nella movida, tra ristoranti e locali pieni di turisti.