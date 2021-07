Quella del Time sta diventando ormai una consuetudine: ogni anno stila un elenco dei 100 luoghi più belli al mondo, individuando le eccellenze in ogni angolo del globo. Giunta alla sua terza edizione, la classifica dei World’s Greatest Places include ben tre località italiane.

I 100 luoghi più belli al mondo

Il prestigioso settimanale statunitense torna con la sua lista dei posti più belli al mondo, in un anno davvero particolare che mai come prima ha visto il turismo in gravissima difficoltà. Per questo, nella terza edizione dei World’s Greatest Places, il Time ha voluto privilegiare quelle realtà che hanno saputo rialzarsi dopo la terribile crisi, e addirittura innovarsi mostrando grande ingegno e capacità di adattamento.

Per individuare i luoghi meritevoli di finire in questo elenco, il Time ha interrogato tutti i suoi collaboratori sparsi per il mondo, spingendoli a scegliere città, regioni o interi Paesi dalla bellezza unica. Il risultato è un mix di luoghi incantevoli, un vero e proprio viaggio tra storia, natura e cultura. E l’Italia non manca certo di fare capolino tra le tante meraviglie del mondo, con ben 3 località.

Le 3 località italiane omaggiate dal Time

Il magazine statunitense ha selezionato dei luoghi da sogno, come le isole Faroe e il Parco Nazionale Chimanimani del Mozambico, o ancora città incantevoli come Hokkaido o La Paz. Tra questi posti incredibili, spuntano 3 località italiane. La prima è la Sicilia, regione ricca di storia e di bellezze naturali: qui l’estate è un sogno, tra spiagge meravigliose e acque cristalline. Ma vi sono anche tantissimi luoghi da esplorare, per ammirare le sue lussuose ville e gli antichi templi greci – come quelli conservati nel Parco Archeologico in provincia di Agrigento.

Un’altra località che ha colpito il Time è la Toscana, e in particolare l’iniziativa Uffizi diffusi che ha portato arte e cultura da Firenze ai piccoli borghi della regione. E così, alcune opere preziosissime sono comparse in luoghi come Montespertoli e Poppi, paesini sperduti tra le colline del Chianti e quelle aretine.

Infine, la terza bellezza italiana omaggiata dal Time è la città di Venezia. Il suo impegno per risollevarsi in questo periodo difficile è ammirevole, a partire dal divieto per le grandi navi di attraversare la Laguna, per preservare il suo ambiente naturale. Piazza San Marco continua ad attirare turisti da ogni angolo del mondo, e ora il suo panorama non sarà più nascosto dalle navi da crociera.