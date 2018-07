 Zanzare tigre:la mappa delle province più infestate d'Italia

Dopo qualche tentennamento l’estate sembra finalmente essere arrivata sulla penisola italiana con un aumento delle temperature che invita alle vacanze in mare e montagna. Un clima però che rende quanto mai favorevole il proliferare di zanzare, anche quelle tigre, potenziali portatrici di malattie anche gravi.

Quali sono le località maggiormente a rischio dove è più probabile essere attaccati dal temibile insetto dalle striature bianche?

Secondo i dati diramati dalla Vape Fuondation, leader nella lotta contro gli insetti nocivi, specializzata nei servizi di igiene ambientale e Pest Management, nell’ultima settimana di luglio sono almeno 67 le province interessate da una potenziale infestazione di zanzare tigre.

Nella regione Lazio la massima allerta si registra nelle province di Latina, Roma e Viterbo, con un indice 4, il massimo, che evidenzia quanto probabile sia trovarsi di fronte, in queste zone, all’attacco del fastidioso insetto. Anche in Friuli Venezia – Giulia, nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine l’allerta è ai livelli vicini al massimo, toccando livello 3.

in Abruzzo su tutte le province tranne Teramo (indice 2); in Liguria su Imperia e Savona, preferite a Genova e La Spezia (livello 3). Allerta massima in Puglia e Umbria, interamente prese d’assalto e anche in Sicilia, dove per trovare rifugio dalle punture bisogna recarsi a Palermo, che registra indice zero. In Basilicata meglio munirisi di spray anti zanzare se si vogliono visitare Matera e Potenza che registano l’indice 4.

Calabria, Campania e Marche gli indici oscillano ai massimi livelli un po’ in tutte le province.

Le zanzare non risparmiano la Sardegna registra livelli 4 a Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Olbia – Tempio, Oristano e Sassari, e a seguire le province di Ogliastra e Nuoro, al livello medio-alto (3).

In Lombardia gli insetti golosi di sangue umano saranno presenti principalmente nel territorio di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Monza-Brianza, Pavia e Varese, colpendo anche Bergamo e Como, che presenteranno invece un indice medio-alto (3).

In Piemonte maggiormente bersaglio delle zanzare Alessandria, Asti, Novara eVercelli. Nel Veneto attaccate dagli insetti saranno Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza, mentre in Toscana il livello medio alto interesserà le province di Arezzo, Firenze, Livorno e Lucca.

Ma quali sono i fatori che influenzano la proliferazione delle zanzare? Sicuramente le alte temperature e le piogge. Valeria Paradiso, responsabile tecnico di Anticimex Italia ricorda che Più le temperature si mantengono basse e più il ciclo di vita delle zanzare è lungo. Quando le temperature medie sono intorno ai 25°C, la zanzara può completare un ciclo di sviluppo in meno di 10 giorni. Ecco perché solitamente i picchi di massima densità si hanno solitamente nei periodi estivi. Le piogge abbondanti e frequenti innalzando il livello dell’acqua, determinano schiuse massive e creano molti focolai nuovi.”