Wanna Marchi ha annunciato tramite un video nel suo profilo Instagram che intraprenderà una nuova carriera come chef ai fornelli di diverse cucine

Dalla regina delle televendite alla cucina: Wanna Marchi torna sotto i riflettori, questa volta non per vendere prodotti miracolosi, ma per servire piatti della tradizione. Una notizia che ha colto di sorpresa il pubblico italiano e sta già facendo discutere: l’ex volto noto della TV, diventata celebre per le sue televendite, ha annunciato la sua nuova avventura come chef presso un ristorante di Bergamo Il video dell’annuncio, diffuso su Instagram, mostra una Wanna Marchi sorridente e pronta a mettersi in gioco in una nuova veste tra i fornelli.

Dalle televendite ai fornelli: Wanna Marchi e la nuova carriera da chef

L’ultima trasformazione di Wanna Marchi arriva dopo la sua lunga detenzione per truffa: oggi, infatti, la Marchi tenta una nuova strada all’insegna della cucina. L’occasione le è stata offerta da Paolo, il proprietario dell’Osteria Mille di Bergamo, che ha deciso di coinvolgerla in una collaborazione particolare. Wanna Marchi farà la chef e proporrà alcuni suoi piatti all’interno del menù del locale. Nel video condiviso sul suo profilo Instagram, Wanna Marchi tiene in mano una tazzina di caffè e si presenta con tono affettuoso e deciso: “Salve a tutti, sono Wanna Marchi, perché sapete che io da tanti anni se non ho un caffè in mano non riesco… non dico a parlare, perché a parlare ci riesco, però mi dà forza, coraggio e sprint”.

Dopo questa introduzione Wanna Marchi ringrazia Paolo per l’occasione che le ha dato di mettersi ai fornelli della sua osteria. “Facciamo cucina insieme e invitiamo a mangiare nel ristorante poche persone” spiega la Marchi. L’Osteria Mille di Bergamo potrebbe essere solo il primo locale a ospitarla dato che la donna poi nel suo video spiega: “Per vivere devo lavorare. Quindi ho deciso di andare in giro per l’Italia a cucinare”. Marchi non è del tutto nuova al mondo culinario. Dopo la fine della sua carriera in televisione, aveva già sperimentato una forma di ritorno pubblico attraverso il canale YouTube “Casa Marchi”, dove insieme alla figlia Stefania condivideva ricette di famiglia e racconti personali. Piatti semplici, della tradizione emiliana e romagnola, come le tagliatelle al ragù o il coniglio alla cacciatora, erano al centro dei suoi video.

Le reazioni: tra scetticismo e curiosità

Come spesso accade quando si parla di Wanna Marchi, anche questa volta le reazioni non si sono fatte attendere. Il suo passato giudiziario è ben noto e ancora oggi rappresenta una ferita aperta per molti. Non sono mancate, quindi, critiche e perplessità, sia da parte del pubblico che da alcuni addetti ai lavori del mondo della ristorazione. Molti utenti hanno commentato proprio il video Instagram condiviso dalla Marchi esprimendo il proprio dissenso, ricordando il danno che Marchi e la figlia hanno causato a molte persone. Alcuni, più ironici, si sono chiesti se il menù comprenderà anche “brodi magici” o “pozioni anti-sfortuna”.

Al tempo stesso, però, una parte del pubblico ha reagito con curiosità e apertura. Alcuni utenti elogiano la Marchi e il coraggio di ricominciare dopo anni di carcere, c’è chi l’ha definita nei commenti “una forza della natura”. C’è chi si dice interessato ad assaggiare i piatti di Wanna Marchi, “Almeno cucina con passione, e ci mette la faccia”, scrive qualcuno, mentre altri riconoscono il diritto di ricominciare, soprattutto se la nuova attività è distante dal passato problematico.