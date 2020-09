Vino, Italia seconda ai Decanter World Wine Awards: i premi

Francia prima, Italia seconda, Australia terza. È questo il podio delle nazioni con i migliori vini al mondo, stando ai risultati dei Decanter World Wine Awards, il concorso enologico più grande del mondo, che quest’anno ha visto partecipare 16.518 vini giudicati “alla cieca” da una giuria di oltre 100 esperti (molti dei quali Master of Wine).

L’Italia, che aveva già visto premiare 121 bottiglie ai recenti Mondiali dei Vini Eroici, si è posizionata al secondo posto della classifica mondiale DWWA 2020, dietro alla Francia, con 2765 riconoscimenti. Su un totale di 50 premi Best in Show (i più importanti del concorso), il nostro Paese se n’è aggiudicati 8, 4 in meno rispetto alla Francia (12 Best in Show) ma 2 in più dell’Australia (6 Best in Show).

Gli 8 premi Best in Show italiani sono andati a 3 vini del Piemonte (il Barolo Aculei 2016 prodotto da La Biòca, il Barolo 2016 di L’Astemia Pentita e il Barbaresco 2010 Spezie di Vite Colte) 2 del Trentino Alto Adige (l’Aristos Kerner 2018 di Cantina Valle Isarco e il Maturum Riserva Lagrein di K.Martini & Sohn), 1 della Toscana (il Brunello di Montalcino 2015 di Argiano), 1 della Sicilia (il Contrada Villagrande Superiore 2017 di Barone di Villagrande) e 1 dell’Umbria (il Sagrantino di Montefalco 2016 di Moretti Omero). Tra i tanti premi, inoltre, l’Italia si è aggiudicata anche 37 medaglie di Platino e 82 medaglie d’Oro.

Anthony Rose, responsabile regionale per il Sud Italia, ha sottolineato la straordinaria molteplicità di stili dei vini dell’Italia, definito “il Paese del vino più diversificato del mondo, anche più della Francia”.

Vincenzo Arnese, giudice del DWWA 2020, ha aggiunto sui vini italiani: “Questo è il mio quarto anno come giudice dei vini italiani e ho davvero riscontrato un miglioramento nella qualità complessiva dei vini. Ogni anno diventa sempre più interessante”.

Decanter World Wine Awards 2020: i premi vinti dall’Italia

Di seguito, ecco l’elenco degli 8 premi Best in Show vinti dall’Italia ai Decanter World Wine Awards 2020: