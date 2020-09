Mondiale dei Vini Eroici: premiate 121 bottiglie italiane

Si è svolta in Valle d’Aosta la 28esima edizione del Mondial des Vins Extremes, il concorso internazionale organizzato dal Cervim e dedicato ai “vini eroici“, cioè a quei vini prodotti da uve di vigneti che presentino almeno una difficoltà strutturale permanente, tra altitudine, pendenze, sistemi viticoli su terrazze o gradoni e viticolture delle piccole isole.

Nonostante l’annata fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus, si è trattata della seconda edizione più partecipata di sempre. Sono state assegnate 20 Gran Medaglie d’Oro e 220 ori, oltre ai premi speciali. In rassegna sono passati 785 vini, di cui 425 italiani e 360 stranieri, provenienti da 297 aziende vitivinicole (169 italiane e 128 estere).

L’Italia si è aggiudicata 3 Gran Medaglie d’Oro e 118 Medaglie d’Oro. Alla Valle d’Aosta è andata una Gran Medaglia d’Oro e 26 Medaglie d’Oro. La Toscana ha conquistato una Gran Medaglia d’Oro e 4 Medaglie d’Oro. Il Molise ha preso un Gran Medaglia d’Oro. La Lombardia ha totalizzato 15 Medaglie d’Oro. La Liguria si è aggiudicata 11 Medaglie d’Oro, mentre 10 ne hanno prese l’Alto Adige, il Trentino e la Sicilia. Alla Campania e al Veneto sono andate 9 Medaglie d’Oro. 5 Medaglie d’Oro per Piemonte e Sardegna, 3 per il Lazio e una per l’Abruzzo.

Mondiale dei Vini Eroici: tutti i premi italiani

– CATEGORIA 1, VINI BIANCHI TRANQUILLI ANNATA 2019:

ALTO ADIGE:

SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC SYLVANER ARISTOS – 2019

CANTINA VALLE ISARCO – CHIUSA/BZ

SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC SAUVIGNON ARISTOS – 2019

CANTINA VALLE ISARCO – CHIUSA/BZ

SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC GEWÜRZTRAMINER ARISTOS – 2019

CANTINA VALLE ISARCO – CHIUSA/BZ

SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC PINOT BIANCO DELLAGO – 2019

CANTINA BOLZANO – BOLZANO

SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC KERNER PALLADIUM – 2019

K.MARTINI & SOHN – CORNAIANO/BZ

CAMPANIA:

CODA DI VOLPE IGP BENEVENTANO NIMPHIS – 2019

MASSERIA FRATTASI – MONTESARCHIO/BN

COSTA D’AMALFI DOC FURORE BIANCO – 2019

CANTINE MARISA CUOMO SRL – FURORE/SA

LAZIO:

LAZIO IGT FARO DELLA GUARDIA – 2019

SOCIETA‘ AGRICOLA CASALE DEL GIGLIO SRL – LE FERRIERE/LT (LAZIO)

LIGURIA:

CINQUE TERRE DOC COSTA DE SERA – 2019

AGRICOLTURA DI RIOMAGGIORE, MANAROLA, CORNIGLIA, VERNAZZA E MONTEROSSO

COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO SUPERIORE IL PREFETTO – 2019

SOCIETA’ AGRICOLA ARRIGONI SAS – LA SPEZIA

COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO SARTICOLA – 2019

AZIENDA AGRICOLA FEDERICI – LUNI/SP

RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC VERMENTINO – 2019

AZIENDA AGRICOLA FONTANACOTA – PORNASSIO/IM

RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC PIGATO – 2019

AZIENDA AGRICOLA CALVINI LUCA – SANREMO/IM

RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC MOSCATELLO DI TAGGIA – 2019

AZIENDA AGRICOLA CALVINI LUCA – SANREMO/IM

LOMBARDIA:

ALPI RETICHE DI SONDRIO IGT VAGABONDO BIANCO – 2019

MARCEL ZANOLARI DI C.V.L.T COOP.AGR. ZANOLARI – BIANZONE/SO

SARDEGNA:

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC CALA DI SETA – 2019

CANTINA DI CALASETTA SCA – CALASETTA/SU

SICILIA:

TERRE SICILIANE BIANCO IGT ONDE DI SOLE – 2019

AZIENDA AGRICOLA HIBISCUS – USTICA/PA

TERRE SICILIANE ZIBIBBO IGT GROTTA DELL’ORO – 2019

AZIENDA AGRICOLA HIBISCUS – USTICA/PA

SALINA IGT MADDALENA – 2019

AZIENDA AGRICOLA LORENZO FENECH – MALFA/ME

SALINA IGT VIGNA DI PAOLA – 2019

CONTE TASCA D’ALMERITA SOC. AGR. A R.L. – PALERMO

TOSCANA:

CANDIA DEI COLLI APUANI DOC VERMENTINO RIFLESSO – 2019

AZIENDA AGRICOLA L’AURORA DI FRANCESCO – MASSA (TOSCANA)

ANSONICA IGT COCCIUTO – 2019

AZIENDA BIOLOGICA FONTUCCIA – ISOLA DEL GIGLIO/GR

TRENTINO:

TRENTINO DOC GEWURZTRAMINER ATHESIM FLUMEN – 2019

CANTINA ALDENO SCA – ALDENO/TN

VALLE D’AOSTA:

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC CHAMBAVE MUSCAT ROSSET TERROIR – 2019

AZIENDA AGRICOLA ROSSET S.S – QUART/AO

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC GEWURZTRAMINER – 2019

AZIENDA AGRICOLA LE CLOCHER – JOVENÇAN/AO

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE – 2019

AZIENDA AGRICOLA LE CLOCHER – JOVENÇAN/AO

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE – 2019

AZIENDA AGRICOLA LO TRIOLET – INTROD/AO

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE – 2019

CAVE DES ONZE COMMUNES – AYMAVILLES/AO

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE – 2019

AZIENDA AGRICOLA LA SOURCE – SAINT PIERRE/AO

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE – 2019

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL – AOSTA

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC CHARDONNAY – 2019

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL – AOSTA

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE VIGNE ROVETTAZ – 2019

SOCIETÀ AGRICOLA GROSJEAN VINS S.S. – QUART/AO

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC CHARDONNAY – 2019

SOCIETÀ AGRICOLA GROSJEAN VINS S.S. – QUART/AO

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC CHAMBAVE MUSCAT – 2019

EDOARDO BRAGA – QUART/AO

– CATEGORIA 2, VINI BIANCHI TRANQUILLI ANNATE 2018 E PRECEDENTI:

ABRUZZO:

IGT TERRE DI CHIETI MYRRHIS – 2014

CANTINA ORSOGNA – ORSOGNA/CH

ALTO ADIGE:

SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC SAUVIGNON RISERVA GREEL – 2018

CANTINA BOLZANO – BOLZANO

CAMPANIA:

CAMPANIA GRECO IGP – 2016

ALABASTRA – CANTINE PINTORE & VALENTINO S.R.L. – CESINALI/AV

VESUVIO CAPRETTONE DOC ARYETE – 2018

AZIENDA AGRICOLA CASA SETARO – TRECASE/NA

COSTA D’AMALFI DOC FURORE BIANCO FIORDUVA – 2018

CANTINE MARISA CUOMO SRL – FURORE/SA

LAZIO:

MOSCATO DI TERRACINA DOC HUM – 2018

CANTINA SANT’ANDREA – TERRACINA/LT

LIGURIA:

RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC PIGATO BRAIE – 2018

AZIENDA AGRICOLA DURIN – ORTOVERO/SV

RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC MOSCATO – 2018

AZIENDA AGRICOLA DURIN – ORTOVERO/SV

RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC PIGATO SUPERIORE GIUANO’ – 2018

TENUTA MAFFONE – PIEVE DI TECO/IM

LOMBARDIA:

TERRE LARIANE IGT OCCHI BLU – 2018

CANTINE ANGELINETTA LAGO DI COMO – DOMASO/CO

ALPI RETICHE IGT REZIO – 2018

CASA VINICOLA PIETRO NERA SRL – CHIURO/SO

TOSCANA:

CANDIA DEI COLLI APUANI DOC VERMENTINO REALE – 2017

TENUTA LODOLINA/AZ. AGRICOLA ALBERTO DELLA TOMMASINA – MASSA

VENETO:

SOAVE CLASSICO DOC CONTRADA SALVARENZA – VECCHIE VIGNE – 2016

AZIENDA AGRICOLA GINI SANDRO E CLAUDIO – MONTEFORTE D’ALPONE/VR

SOAVE CLASSICO SUPERIORE DOCG BUCCIATO – 2018

CA’ RUGATE – MONTECCHIA DI CROSARA/VR

SOAVE DOC VECCHIE VIGNE – 2018

TENUTA SANT’ANTONIO – COLOGNOLA AI COLLI/VR

– CATEGORIA 3, VINI BIANCHI TRANQUILLI SEMIDOLCI:

ALTO ADIGE:

SÜDTIROLER/ALTO ADIGE DOC GEWÜRZTRAMINER KLEINSTEIN – 2019

CANTINA BOLZANO – BOLZANO

– CATEGORIA 4, VINI ROSSI TRANQUILLI PRODOTTI NELLA VENDEMMIA 2018 E 2017:

CAMPANIA:

COSTA D’AMALFI DOC FURORE ROSSO – 2019

CANTINE MARISA CUOMO SRL – FURORE/SA

LAZIO:

LAZIO IGT MATIDIA – 2018

CASALE DEL GIGLIO SRL – LE FERRIERE/LT

LOMBARDIA:

OLTREPO’ PAVESE BARBERA DOC MALGHERIA – 2019

AZIENDA AGRICOLA LA SBERCIA – BORGORATTO MORMOROLO/PV

PIEMONTE:

CANAVESE BARBERA DOC RAPELA – 2019

CANTINA DELLA SERRA SCA – PIVERONE/TO

CANAVESE BARBERA DOC CHÈRMES – 2018

AZIENDA AGRICOLA F.LLI MARCO – LORANZE’/TO

VALSUSA DOC BOUQUET – 2018

AZIENDA AGRICOLA ‘L GARBIN – CHIOMONTE/TO

BARBERA D’ALBA DOC AJE’ – 2019

TERRENOSTRE SCA – COSSANO BELBO/CN

SARDEGNA:

CARIGNANO DEL SULCIS DOC MACCORI – 2019

CANTINA DI CALASETTA – CALASETTA/SU

ISOLA DEI NURAGHI IGT TERRAS DE MAMUJADA – 2018

AZIENDA AGRICOLA MUZANU – MAMOIADA/NU

SICILIA:

SICILIA DOC NERO D’ALTURA – 2018

TENUTE LOMBARDO – CALTANISSETTA

SICILIA DOC SPINASANTA – 2018

AZIENDA AGRICOLA SALVATORE GRIPPALDI – GAGLIANO CASTELFERRATO/EN

VALLE D’AOSTA:

VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC TORRETTE SUPERIEUR – 2018

EDOARDO BRAGA – QUART/AO

VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC TORRETTE SUPERIEUR – 2018

MAISON AGRICOLE D&D – AOSTA

VALLEE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOP TORRETTE SUPERIEUR – 2018

ANDRE’ PELLISSIER – SAINT PIERRE/AO

VALLEE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOP TORRETTE SUPERIEUR LABIE’ – 2018

CAVE GARGANTUA – GRESSAN/AO

VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC GAMAY – 2019

CAVE GARGANTUA – GRESSAN/AO

VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC GAMARET – 2018

CAVE GARGANTUA – GRESSAN/AO

VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC MAYOLET – 2019

CAVE DES ONZE COMMUNES – AYMAVILLES/AO

VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC VESAN – 2018

NICOLA DEL NEGRO – SAINT PIERRE/AO

VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC NEBBIOLO BARMET – 2019

CAVES COOPERATIVES DE DONNAS SOC. COOP. – DONNAS/AO

VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC ROUGE PLANCHETTES – 2018

DI FRANCESCO-GASPERI VINO & SPIRITI – SAINT PIERRE/AO

– CATEGORIA 5, VINI ROSSI TRANQUILLI PRODOTTI NELLA VENDEMMIA 2017 E PRECEDENTI:

MOLISE:

TINTILIA DEL MOLISE DOC HERERO – 2016 [GRAN MEDAGLIA D’ORO]

HERERO SRL – CAMPOBASSO (MOLISE)

ALTO ADIGE:

SÜDTIROLER/ALTO ADIGE DOC PINOT NERO RISERVA THALMAN – 2017

CANTINA BOLZANO – BOLZANO

SÜDTIROLER/ALTO ADIGE DOC PINOT NERO BURGUM NOVUM – 2017

CASTELFEDER – CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO/BZ

CAMPANIA:

CAMPANIA AGLIANICO IGP AREGHA – 2017

ALABASTRA – CANTINE PINTORE & VALENTINO S.R.L.– CESINALI/AV

COSTA D’AMALFI DOC FURORE ROSSO RISERVA – 2016

CANTINE MARISA CUOMO – FURORE/SA

LOMBARDIA:

IGT ROSSO DELLA BERGAMASCA ALESSANDRO – 2016

VALBA DI MICHELI LAURA – CENATE SOPRA/BG

IGT VALCAMONICA ROSSO CAMUNNORUM – 2015

ROCCHE DEI VIGNALI – LOSINE/BS

VALTELLINA SUPERIORE DOCG VALGELLA PIZAMÉI – 2013

BALGERA VINI SAS – CHIURO/SO

VALTELLINA SUPERIORE DOCG GRUMELLO RISERVA – 2013

CASA VINICOLA PIETRO NERA – CHIURO/SO

VALTELLINA SUPERIORE DOCG RISERVA SANT’ANDREA – 2015

CASA VINICOLA FRATELLI BETTINI – TEGLIO/SO

SFURSAT DI VALTELLINA DOCG FRUTTAIO CÀ RIZZIERI – 2017

CASA VINICOLA ALDO RAINOLDI – CHIURO/SO

VALTELLINA SUPERIORE DOCG SASSELLA VIGNA DEGLI APOSTOLI – 2013

CASA VINICOLA ALDO RAINOLDI – CHIURO/SO

SFORZATO DI VALTELLINA DOCG MESSERE – 2015

AZIENDA AGRICOLA CAVEN – TEGLIO/SO

SFORZATO DI VALTELLINA DOCG SAN DOMENICO – 2016

CAVITRIA CASA VINICOLA TRIACCA SRL – VILLA DI TIRANO/SO

SFORZATO DI VALTELLINA DOCG LE STRIE – 2013

SOCIETÀ AGRICOLA LE STRIE – TEGLIO/SO

SFORZATO DI VALTELLINA DOCG ANFORA – 2011

MARCEL ZANOLARI DI C.V.L.T COOP.AGR. ZANOLARI – BIANZONE/SO

SARDEGNA:

ISOLA DEI NURAGHI ROSSO IGT SETTANTENARIO – 2016

CANTINE SARDUS PATER SOC COOP AGR – SANT’ANTIOCO/SU

SICILIA:

TERRE SICILIANE IGP MOREA XERAVULI – 2016

AZIENDA AGRICOLA GIOIA ROSALIA – PIANA DEGLI ALBANESI/PA

TRENTINO:

VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT GROPPELLO DI REVO’ – 2017

CANTINA ROTALIANA DI MEZZOLOMBARDO SCA – MEZZOLOMBARDO/TN

VALLE D’AOSTA:

VALLÉE D’AOSTE ROUGE/VALLE D’AOSTA ROSSO DOC IMPASSE – 2017

CAVE GARGANTUA – GRESSAN/AO

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOP GAMAY – 2017

AZIENDA AGRICOLA LA SOURCE SAS – SAINT PIERRE/AO

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOP CORNALIN – 2016

AZIENDA AGRICOLA LA SOURCE SAS – SAINT PIERRE/AO

VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC ARNAD SUPERIEUR – 2016

LA KIUVA SCA – ARNAD/AO

VENETO:

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG PUNTA 470 – 2015

CA’ RUGATE – MONTECCHIA DI CROSARA/VR

– CATEGORIA 6, VINI ROSATI:

CAMPANIA:

COSTA D’AMALFI DOC ROSATO – 2019

CANTINE MARISA CUOMO SRL – FURORE/SA

SARDEGNA:

CARIGNANO DEL SULCIS ROSATO DOC RASSETTO – 2019

CANTINA DI CALASETTA SCA – CALASETTA/SU

– CATEGORIA 7, VINI SPUMANTI:

ALTO ADIGE:

SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC ARUNDA CUVÉE MUGGI – 2016

ARUNDA SRL – MELTINA/BZ

PIEMONTE:

PIEMONTE D.O.C. ROSATO SPUMANTE BRUT VALERI’ – 2018

AZIENDA AGRICOLA DOMANDA – CALOSSO/AT

TRENTINO:

TRENTO DOC ZELL BRUT

CANTINA SOCIALE DI TRENTO SCA – TRENTO

TRENTO DOC ALTINUM PAS DOSE’ – 2016

CANTINA DI ALDENO – ALDENO/TN

TRENTO DOC RISERVA ALTINUM BRUT – 2013

CANTINA DI ALDENO – ALDENO/TN

TRENTO DOC ALTINUM BRUT – 2016

CANTINA DI ALDENO – ALDENO/TN

TRENTO DOC PALADINO – 2014

REVI’ SPUMANTI – ALDENO/TN

TRENTO DOC CAVALIERE NERO – CUVÉE 2011/2012

REVI’ SPUMANTI – ALDENO/TN

TRENTO DOC ALTEMASI MILLESIMATO – 2016

CAVIT S.C. – TRENTO

LASTE ROSSE METODO CLASSICO – 2016

CANTINA LASTEROSSE – AZ.AGR. PANCHERI PIETRO – NOVELLA/TN

VENETO:

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG BRUT DIRUPO – 2019

AZIENDA AGRICOLA ANDREOLA – FARRA DI SOLIGO/TV (VENETO)

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA DRY DIRUPO – 2019

AZIENDA AGRICOLA ANDREOLA – FARRA DI SOLIGO/TV (VENETO)

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG SPUMANTE DRY- 2019

AZIENDA AGRICOLA ANDREOLA – FARRA DI SOLIGO/TV (VENETO)

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA BRUT – 2018

AZ. AGR. VALDOC SARTORI SOC. AGR. S.S. – SANTO STEFANO DI VALDOBBIADENE/TV

LESSINI DURELLO DOC METODO CLASSICO EXTRA BRUT RISERVA – 2015

SOC. AGR. SANDRO DE BRUNO S.S. – RONCA’/VR (VENETO)

– CATEGORIA 8, VINI DOLCI:

TOSCANA:

ALEATICO PASSITO DELL’ELBA DOCG – 2015 [GRAN MEDAGLIA D’ORO]

ACQUABONA GESTIONE AGRICOLA – PORTOFERRAIO/LI

VALLE D’AOSTA:

VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC CHAMBAVE MUSCAT FLÉTRI – 2018 [GRAN MEDAGLIA D’ORO]

AZIENDA AGRICOLA LA VRILLE – VERRAYES/AO

LIGURIA:

CINQUE TERRE DOC SCIACCHETRA’ DOP – 2018

AZIENDA AGRICOLA POSSA – RIOMAGGIORE/SP

ORMEASCO DI PORNASSIO PASSITO DOC – 2016

TENUTA MAFFONE – PIEVE DI TECO/IM

SICILIA:

TERRE SICILIANE IGT ZIBIBBO PASSITO ZHABIB – 2019

AZIENDA AGRICOLA HIBISCUS – USTICA/PA

MOSCATO DI PANTELLERIA DOC KABIR – 2019

DONNAFUGATA SRL – MARSALA/TP

MALVASIA DELLE LIPARI DOC – 2018

AZIENDA AGRICOLA FENECH LORENZO – MALFA/ME

TOSCANA:

ANSONICA IGT NANTROPO’ – 2019

AZIENDA AGRICOLA FONTUCCIA – ISOLA DEL GIGLIO/GR

VALLE D’AOSTA:

VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC MUSCAT PETIT GRAIN FLÉTRI – 2019

CAVE DES ONZE COMMUNES – AYMAVILLES/AO

– PREMIO SPECIALE CERVIM 2020:

CANTINA PRODUTTORI BOLZANO – BOLZANO

– PREMIO ECCELLENZA CERVIM 2020:

VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC CHAMBAVE MUSCAT FLÉTRI – 2018

AZIENDA AGRICOLA LA VRILLE – VERRAYES/AO

– PREMIO CERVIM FUTURO 2020:

EDOARDO BRAGA

AZIENDA AGRICOLA EDOARDO BRAGA – QUART (VALLE D’AOSTA)

– PREMIO DONNA CERVIM 2020:

CLAUDIA ZANOTTI

AZIENDA AGRICOLA LA SBERCIA – BORGORATTO MORMOROLO/PV (LOMBARDIA).