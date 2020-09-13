Mondiale dei Vini Eroici: premiate 121 bottiglie italiane
Lista completa delle bottiglie italiane premiate al Mondiale dei Vini Eroici 2020: il Bel Paese si è aggiudicato 3 Gran Medaglie d'Oro e 118 Medaglie d'Oro
Si è svolta in Valle d’Aosta la 28esima edizione del Mondial des Vins Extremes, il concorso internazionale organizzato dal Cervim e dedicato ai “vini eroici“, cioè a quei vini prodotti da uve di vigneti che presentino almeno una difficoltà strutturale permanente, tra altitudine, pendenze, sistemi viticoli su terrazze o gradoni e viticolture delle piccole isole.
Nonostante l’annata fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus, si è trattata della seconda edizione più partecipata di sempre. Sono state assegnate 20 Gran Medaglie d’Oro e 220 ori, oltre ai premi speciali. In rassegna sono passati 785 vini, di cui 425 italiani e 360 stranieri, provenienti da 297 aziende vitivinicole (169 italiane e 128 estere).
L’Italia si è aggiudicata 3 Gran Medaglie d’Oro e 118 Medaglie d’Oro. Alla Valle d’Aosta è andata una Gran Medaglia d’Oro e 26 Medaglie d’Oro. La Toscana ha conquistato una Gran Medaglia d’Oro e 4 Medaglie d’Oro. Il Molise ha preso un Gran Medaglia d’Oro. La Lombardia ha totalizzato 15 Medaglie d’Oro. La Liguria si è aggiudicata 11 Medaglie d’Oro, mentre 10 ne hanno prese l’Alto Adige, il Trentino e la Sicilia. Alla Campania e al Veneto sono andate 9 Medaglie d’Oro. 5 Medaglie d’Oro per Piemonte e Sardegna, 3 per il Lazio e una per l’Abruzzo.
Mondiale dei Vini Eroici: tutti i premi italiani
– CATEGORIA 1, VINI BIANCHI TRANQUILLI ANNATA 2019:
ALTO ADIGE:
SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC SYLVANER ARISTOS – 2019
CANTINA VALLE ISARCO – CHIUSA/BZ
SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC SAUVIGNON ARISTOS – 2019
CANTINA VALLE ISARCO – CHIUSA/BZ
SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC GEWÜRZTRAMINER ARISTOS – 2019
CANTINA VALLE ISARCO – CHIUSA/BZ
SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC PINOT BIANCO DELLAGO – 2019
CANTINA BOLZANO – BOLZANO
SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC KERNER PALLADIUM – 2019
K.MARTINI & SOHN – CORNAIANO/BZ
CAMPANIA:
CODA DI VOLPE IGP BENEVENTANO NIMPHIS – 2019
MASSERIA FRATTASI – MONTESARCHIO/BN
COSTA D’AMALFI DOC FURORE BIANCO – 2019
CANTINE MARISA CUOMO SRL – FURORE/SA
LAZIO:
LAZIO IGT FARO DELLA GUARDIA – 2019
SOCIETA‘ AGRICOLA CASALE DEL GIGLIO SRL – LE FERRIERE/LT (LAZIO)
LIGURIA:
CINQUE TERRE DOC COSTA DE SERA – 2019
AGRICOLTURA DI RIOMAGGIORE, MANAROLA, CORNIGLIA, VERNAZZA E MONTEROSSO
COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO SUPERIORE IL PREFETTO – 2019
SOCIETA’ AGRICOLA ARRIGONI SAS – LA SPEZIA
COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO SARTICOLA – 2019
AZIENDA AGRICOLA FEDERICI – LUNI/SP
RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC VERMENTINO – 2019
AZIENDA AGRICOLA FONTANACOTA – PORNASSIO/IM
RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC PIGATO – 2019
AZIENDA AGRICOLA CALVINI LUCA – SANREMO/IM
RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC MOSCATELLO DI TAGGIA – 2019
AZIENDA AGRICOLA CALVINI LUCA – SANREMO/IM
LOMBARDIA:
ALPI RETICHE DI SONDRIO IGT VAGABONDO BIANCO – 2019
MARCEL ZANOLARI DI C.V.L.T COOP.AGR. ZANOLARI – BIANZONE/SO
SARDEGNA:
VERMENTINO DI SARDEGNA DOC CALA DI SETA – 2019
CANTINA DI CALASETTA SCA – CALASETTA/SU
SICILIA:
TERRE SICILIANE BIANCO IGT ONDE DI SOLE – 2019
AZIENDA AGRICOLA HIBISCUS – USTICA/PA
TERRE SICILIANE ZIBIBBO IGT GROTTA DELL’ORO – 2019
AZIENDA AGRICOLA HIBISCUS – USTICA/PA
SALINA IGT MADDALENA – 2019
AZIENDA AGRICOLA LORENZO FENECH – MALFA/ME
SALINA IGT VIGNA DI PAOLA – 2019
CONTE TASCA D’ALMERITA SOC. AGR. A R.L. – PALERMO
TOSCANA:
CANDIA DEI COLLI APUANI DOC VERMENTINO RIFLESSO – 2019
AZIENDA AGRICOLA L’AURORA DI FRANCESCO – MASSA (TOSCANA)
ANSONICA IGT COCCIUTO – 2019
AZIENDA BIOLOGICA FONTUCCIA – ISOLA DEL GIGLIO/GR
TRENTINO:
TRENTINO DOC GEWURZTRAMINER ATHESIM FLUMEN – 2019
CANTINA ALDENO SCA – ALDENO/TN
VALLE D’AOSTA:
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC CHAMBAVE MUSCAT ROSSET TERROIR – 2019
AZIENDA AGRICOLA ROSSET S.S – QUART/AO
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC GEWURZTRAMINER – 2019
AZIENDA AGRICOLA LE CLOCHER – JOVENÇAN/AO
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE – 2019
AZIENDA AGRICOLA LE CLOCHER – JOVENÇAN/AO
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE – 2019
AZIENDA AGRICOLA LO TRIOLET – INTROD/AO
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE – 2019
CAVE DES ONZE COMMUNES – AYMAVILLES/AO
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE – 2019
AZIENDA AGRICOLA LA SOURCE – SAINT PIERRE/AO
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE – 2019
INSTITUT AGRICOLE REGIONAL – AOSTA
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC CHARDONNAY – 2019
INSTITUT AGRICOLE REGIONAL – AOSTA
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE VIGNE ROVETTAZ – 2019
SOCIETÀ AGRICOLA GROSJEAN VINS S.S. – QUART/AO
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC CHARDONNAY – 2019
SOCIETÀ AGRICOLA GROSJEAN VINS S.S. – QUART/AO
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC CHAMBAVE MUSCAT – 2019
EDOARDO BRAGA – QUART/AO
– CATEGORIA 2, VINI BIANCHI TRANQUILLI ANNATE 2018 E PRECEDENTI:
ABRUZZO:
IGT TERRE DI CHIETI MYRRHIS – 2014
CANTINA ORSOGNA – ORSOGNA/CH
ALTO ADIGE:
SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC SAUVIGNON RISERVA GREEL – 2018
CANTINA BOLZANO – BOLZANO
CAMPANIA:
CAMPANIA GRECO IGP – 2016
ALABASTRA – CANTINE PINTORE & VALENTINO S.R.L. – CESINALI/AV
VESUVIO CAPRETTONE DOC ARYETE – 2018
AZIENDA AGRICOLA CASA SETARO – TRECASE/NA
COSTA D’AMALFI DOC FURORE BIANCO FIORDUVA – 2018
CANTINE MARISA CUOMO SRL – FURORE/SA
LAZIO:
MOSCATO DI TERRACINA DOC HUM – 2018
CANTINA SANT’ANDREA – TERRACINA/LT
LIGURIA:
RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC PIGATO BRAIE – 2018
AZIENDA AGRICOLA DURIN – ORTOVERO/SV
RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC MOSCATO – 2018
AZIENDA AGRICOLA DURIN – ORTOVERO/SV
RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC PIGATO SUPERIORE GIUANO’ – 2018
TENUTA MAFFONE – PIEVE DI TECO/IM
LOMBARDIA:
TERRE LARIANE IGT OCCHI BLU – 2018
CANTINE ANGELINETTA LAGO DI COMO – DOMASO/CO
ALPI RETICHE IGT REZIO – 2018
CASA VINICOLA PIETRO NERA SRL – CHIURO/SO
TOSCANA:
CANDIA DEI COLLI APUANI DOC VERMENTINO REALE – 2017
TENUTA LODOLINA/AZ. AGRICOLA ALBERTO DELLA TOMMASINA – MASSA
VENETO:
SOAVE CLASSICO DOC CONTRADA SALVARENZA – VECCHIE VIGNE – 2016
AZIENDA AGRICOLA GINI SANDRO E CLAUDIO – MONTEFORTE D’ALPONE/VR
SOAVE CLASSICO SUPERIORE DOCG BUCCIATO – 2018
CA’ RUGATE – MONTECCHIA DI CROSARA/VR
SOAVE DOC VECCHIE VIGNE – 2018
TENUTA SANT’ANTONIO – COLOGNOLA AI COLLI/VR
– CATEGORIA 3, VINI BIANCHI TRANQUILLI SEMIDOLCI:
ALTO ADIGE:
SÜDTIROLER/ALTO ADIGE DOC GEWÜRZTRAMINER KLEINSTEIN – 2019
CANTINA BOLZANO – BOLZANO
– CATEGORIA 4, VINI ROSSI TRANQUILLI PRODOTTI NELLA VENDEMMIA 2018 E 2017:
CAMPANIA:
COSTA D’AMALFI DOC FURORE ROSSO – 2019
CANTINE MARISA CUOMO SRL – FURORE/SA
LAZIO:
LAZIO IGT MATIDIA – 2018
CASALE DEL GIGLIO SRL – LE FERRIERE/LT
LOMBARDIA:
OLTREPO’ PAVESE BARBERA DOC MALGHERIA – 2019
AZIENDA AGRICOLA LA SBERCIA – BORGORATTO MORMOROLO/PV
PIEMONTE:
CANAVESE BARBERA DOC RAPELA – 2019
CANTINA DELLA SERRA SCA – PIVERONE/TO
CANAVESE BARBERA DOC CHÈRMES – 2018
AZIENDA AGRICOLA F.LLI MARCO – LORANZE’/TO
VALSUSA DOC BOUQUET – 2018
AZIENDA AGRICOLA ‘L GARBIN – CHIOMONTE/TO
BARBERA D’ALBA DOC AJE’ – 2019
TERRENOSTRE SCA – COSSANO BELBO/CN
SARDEGNA:
CARIGNANO DEL SULCIS DOC MACCORI – 2019
CANTINA DI CALASETTA – CALASETTA/SU
ISOLA DEI NURAGHI IGT TERRAS DE MAMUJADA – 2018
AZIENDA AGRICOLA MUZANU – MAMOIADA/NU
SICILIA:
SICILIA DOC NERO D’ALTURA – 2018
TENUTE LOMBARDO – CALTANISSETTA
SICILIA DOC SPINASANTA – 2018
AZIENDA AGRICOLA SALVATORE GRIPPALDI – GAGLIANO CASTELFERRATO/EN
VALLE D’AOSTA:
VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC TORRETTE SUPERIEUR – 2018
EDOARDO BRAGA – QUART/AO
VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC TORRETTE SUPERIEUR – 2018
MAISON AGRICOLE D&D – AOSTA
VALLEE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOP TORRETTE SUPERIEUR – 2018
ANDRE’ PELLISSIER – SAINT PIERRE/AO
VALLEE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOP TORRETTE SUPERIEUR LABIE’ – 2018
CAVE GARGANTUA – GRESSAN/AO
VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC GAMAY – 2019
CAVE GARGANTUA – GRESSAN/AO
VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC GAMARET – 2018
CAVE GARGANTUA – GRESSAN/AO
VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC MAYOLET – 2019
CAVE DES ONZE COMMUNES – AYMAVILLES/AO
VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC VESAN – 2018
NICOLA DEL NEGRO – SAINT PIERRE/AO
VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC NEBBIOLO BARMET – 2019
CAVES COOPERATIVES DE DONNAS SOC. COOP. – DONNAS/AO
VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC ROUGE PLANCHETTES – 2018
DI FRANCESCO-GASPERI VINO & SPIRITI – SAINT PIERRE/AO
– CATEGORIA 5, VINI ROSSI TRANQUILLI PRODOTTI NELLA VENDEMMIA 2017 E PRECEDENTI:
MOLISE:
TINTILIA DEL MOLISE DOC HERERO – 2016 [GRAN MEDAGLIA D’ORO]
HERERO SRL – CAMPOBASSO (MOLISE)
ALTO ADIGE:
SÜDTIROLER/ALTO ADIGE DOC PINOT NERO RISERVA THALMAN – 2017
CANTINA BOLZANO – BOLZANO
SÜDTIROLER/ALTO ADIGE DOC PINOT NERO BURGUM NOVUM – 2017
CASTELFEDER – CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO/BZ
CAMPANIA:
CAMPANIA AGLIANICO IGP AREGHA – 2017
ALABASTRA – CANTINE PINTORE & VALENTINO S.R.L.– CESINALI/AV
COSTA D’AMALFI DOC FURORE ROSSO RISERVA – 2016
CANTINE MARISA CUOMO – FURORE/SA
LOMBARDIA:
IGT ROSSO DELLA BERGAMASCA ALESSANDRO – 2016
VALBA DI MICHELI LAURA – CENATE SOPRA/BG
IGT VALCAMONICA ROSSO CAMUNNORUM – 2015
ROCCHE DEI VIGNALI – LOSINE/BS
VALTELLINA SUPERIORE DOCG VALGELLA PIZAMÉI – 2013
BALGERA VINI SAS – CHIURO/SO
VALTELLINA SUPERIORE DOCG GRUMELLO RISERVA – 2013
CASA VINICOLA PIETRO NERA – CHIURO/SO
VALTELLINA SUPERIORE DOCG RISERVA SANT’ANDREA – 2015
CASA VINICOLA FRATELLI BETTINI – TEGLIO/SO
SFURSAT DI VALTELLINA DOCG FRUTTAIO CÀ RIZZIERI – 2017
CASA VINICOLA ALDO RAINOLDI – CHIURO/SO
VALTELLINA SUPERIORE DOCG SASSELLA VIGNA DEGLI APOSTOLI – 2013
CASA VINICOLA ALDO RAINOLDI – CHIURO/SO
SFORZATO DI VALTELLINA DOCG MESSERE – 2015
AZIENDA AGRICOLA CAVEN – TEGLIO/SO
SFORZATO DI VALTELLINA DOCG SAN DOMENICO – 2016
CAVITRIA CASA VINICOLA TRIACCA SRL – VILLA DI TIRANO/SO
SFORZATO DI VALTELLINA DOCG LE STRIE – 2013
SOCIETÀ AGRICOLA LE STRIE – TEGLIO/SO
SFORZATO DI VALTELLINA DOCG ANFORA – 2011
MARCEL ZANOLARI DI C.V.L.T COOP.AGR. ZANOLARI – BIANZONE/SO
SARDEGNA:
ISOLA DEI NURAGHI ROSSO IGT SETTANTENARIO – 2016
CANTINE SARDUS PATER SOC COOP AGR – SANT’ANTIOCO/SU
SICILIA:
TERRE SICILIANE IGP MOREA XERAVULI – 2016
AZIENDA AGRICOLA GIOIA ROSALIA – PIANA DEGLI ALBANESI/PA
TRENTINO:
VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT GROPPELLO DI REVO’ – 2017
CANTINA ROTALIANA DI MEZZOLOMBARDO SCA – MEZZOLOMBARDO/TN
VALLE D’AOSTA:
VALLÉE D’AOSTE ROUGE/VALLE D’AOSTA ROSSO DOC IMPASSE – 2017
CAVE GARGANTUA – GRESSAN/AO
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOP GAMAY – 2017
AZIENDA AGRICOLA LA SOURCE SAS – SAINT PIERRE/AO
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOP CORNALIN – 2016
AZIENDA AGRICOLA LA SOURCE SAS – SAINT PIERRE/AO
VALLÉE D’AOSTE /VALLE D’AOSTA DOC ARNAD SUPERIEUR – 2016
LA KIUVA SCA – ARNAD/AO
VENETO:
AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG PUNTA 470 – 2015
CA’ RUGATE – MONTECCHIA DI CROSARA/VR
– CATEGORIA 6, VINI ROSATI:
CAMPANIA:
COSTA D’AMALFI DOC ROSATO – 2019
CANTINE MARISA CUOMO SRL – FURORE/SA
SARDEGNA:
CARIGNANO DEL SULCIS ROSATO DOC RASSETTO – 2019
CANTINA DI CALASETTA SCA – CALASETTA/SU
– CATEGORIA 7, VINI SPUMANTI:
ALTO ADIGE:
SÜDTIROL/ALTO ADIGE DOC ARUNDA CUVÉE MUGGI – 2016
ARUNDA SRL – MELTINA/BZ
PIEMONTE:
PIEMONTE D.O.C. ROSATO SPUMANTE BRUT VALERI’ – 2018
AZIENDA AGRICOLA DOMANDA – CALOSSO/AT
TRENTINO:
TRENTO DOC ZELL BRUT
CANTINA SOCIALE DI TRENTO SCA – TRENTO
TRENTO DOC ALTINUM PAS DOSE’ – 2016
CANTINA DI ALDENO – ALDENO/TN
TRENTO DOC RISERVA ALTINUM BRUT – 2013
CANTINA DI ALDENO – ALDENO/TN
TRENTO DOC ALTINUM BRUT – 2016
CANTINA DI ALDENO – ALDENO/TN
TRENTO DOC PALADINO – 2014
REVI’ SPUMANTI – ALDENO/TN
TRENTO DOC CAVALIERE NERO – CUVÉE 2011/2012
REVI’ SPUMANTI – ALDENO/TN
TRENTO DOC ALTEMASI MILLESIMATO – 2016
CAVIT S.C. – TRENTO
LASTE ROSSE METODO CLASSICO – 2016
CANTINA LASTEROSSE – AZ.AGR. PANCHERI PIETRO – NOVELLA/TN
VENETO:
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG BRUT DIRUPO – 2019
AZIENDA AGRICOLA ANDREOLA – FARRA DI SOLIGO/TV (VENETO)
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA DRY DIRUPO – 2019
AZIENDA AGRICOLA ANDREOLA – FARRA DI SOLIGO/TV (VENETO)
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG SPUMANTE DRY- 2019
AZIENDA AGRICOLA ANDREOLA – FARRA DI SOLIGO/TV (VENETO)
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA BRUT – 2018
AZ. AGR. VALDOC SARTORI SOC. AGR. S.S. – SANTO STEFANO DI VALDOBBIADENE/TV
LESSINI DURELLO DOC METODO CLASSICO EXTRA BRUT RISERVA – 2015
SOC. AGR. SANDRO DE BRUNO S.S. – RONCA’/VR (VENETO)
– CATEGORIA 8, VINI DOLCI:
TOSCANA:
ALEATICO PASSITO DELL’ELBA DOCG – 2015 [GRAN MEDAGLIA D’ORO]
ACQUABONA GESTIONE AGRICOLA – PORTOFERRAIO/LI
VALLE D’AOSTA:
VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC CHAMBAVE MUSCAT FLÉTRI – 2018 [GRAN MEDAGLIA D’ORO]
AZIENDA AGRICOLA LA VRILLE – VERRAYES/AO
LIGURIA:
CINQUE TERRE DOC SCIACCHETRA’ DOP – 2018
AZIENDA AGRICOLA POSSA – RIOMAGGIORE/SP
ORMEASCO DI PORNASSIO PASSITO DOC – 2016
TENUTA MAFFONE – PIEVE DI TECO/IM
SICILIA:
TERRE SICILIANE IGT ZIBIBBO PASSITO ZHABIB – 2019
AZIENDA AGRICOLA HIBISCUS – USTICA/PA
MOSCATO DI PANTELLERIA DOC KABIR – 2019
DONNAFUGATA SRL – MARSALA/TP
MALVASIA DELLE LIPARI DOC – 2018
AZIENDA AGRICOLA FENECH LORENZO – MALFA/ME
TOSCANA:
ANSONICA IGT NANTROPO’ – 2019
AZIENDA AGRICOLA FONTUCCIA – ISOLA DEL GIGLIO/GR
VALLE D’AOSTA:
VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC MUSCAT PETIT GRAIN FLÉTRI – 2019
CAVE DES ONZE COMMUNES – AYMAVILLES/AO
– PREMIO SPECIALE CERVIM 2020:
CANTINA PRODUTTORI BOLZANO – BOLZANO
– PREMIO ECCELLENZA CERVIM 2020:
VALLÉE D’AOSTE/VALLE D’AOSTA DOC CHAMBAVE MUSCAT FLÉTRI – 2018
AZIENDA AGRICOLA LA VRILLE – VERRAYES/AO
– PREMIO CERVIM FUTURO 2020:
EDOARDO BRAGA
AZIENDA AGRICOLA EDOARDO BRAGA – QUART (VALLE D’AOSTA)
– PREMIO DONNA CERVIM 2020:
CLAUDIA ZANOTTI
AZIENDA AGRICOLA LA SBERCIA – BORGORATTO MORMOROLO/PV (LOMBARDIA).
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