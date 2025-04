Richard Widmaier Picasso, il nipote del celebre pittore spagnolo Pablo Picasso, ha acquistato la villa di Villasimius in Sardegna: il maxi prezzo

Richard Widmaier Picasso, nipote del celebre pittore Pablo Picasso, è il nuovo proprietario della splendida villa di Villasimius in Sardegna: come si legge sul ‘Corriere della Sera’, ha acquistato la maxi-residenza da 600 metri quadrati situata a pochi chilometri di Cagliari.

Da qualche anno la villa di Villasimius era stata messa in vendita da Renato Soru, ex Presidente della Regione Sardegna: si trova in località Is Cuccureddus, sulla costa Sud Orientale dell’isola. Richard Widmaier Picasso, è diventato il nuovo proprietario al termine di una lunga trattativa.

L’erede di Picasso aveva già visitato in prima persona la residenza durante un breve periodo trascorso a Cagliari, quando era stato ospite di Soru: alla vista della villa era rimasto letteralmente folgorato, tanto da valutare l’acquisto poi andato in porto. Secondo le indiscrezioni riportate, il prezzo pagato dal nipote del celebre pittore spagnolo sarebbe di 15,5 milioni di euro.

La storia della villa acquistata dal nipote di Picasso

La villa acquistata dal nipote di Pablo Picasso è stata costruita tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta per volere dalla famiglia Trois che desideravano una residenza sul mare di Villasimius, località che vanta alcune delle ville più costose della Sardegna: la proprietà venne poi acquistata dall’ex Presidente della Regione Renato Soru che nel 2003 diede anche il via ad alcuni lavori di ristrutturazione.

La residenza è immersa in un parco di 40 ettari: la casa ha una superficie coperta di 600 metri quadrati, compresa la dependance che si sviluppa a sua volta su un’area di 170 metri quadrati. La costruzione si sviluppa su due livelli: al piano terra troviamo la zona living con due grandi aree che godono entrambe di una spettacolare vista sul mare. Sempre al piano terra trovano spazio una grande cucina, una camera da letto e due bagni. Al piano superiore, invece, ci sono quattro stanze, tre bagni e una meravigliosa terrazza di 300 metri quadrati.

L’intesa tra Picasso e Soru

Richard Widmaier Picasso è il figlio di Pierre Widmaier, soldato della marina militare, e Maria de la Concepcion Picasso, figlia del pittore spagnolo Pablo Picasso e dalla modella francese Marie-Therese Walter. Dal matrimonio tra Maria e Pierre, oltre a Richard, sono nati anche Olivier e Diana, quest’ultima diventata una storica dell’arte specializzata proprio nei lavori di suo nonno Pablo.

La villa in Sardegna passa dunque a Richard da Renato Soru, imprenditore e politico italiano fondatore di Tiscali e della Andala UMTS, nonché Presidente della Regione Autonoma Sardegna dal 2004 al 2008. Dopo aver studiato alla Bocconi di Milano, eletta come una delle migliori università d’Italia secondo la nuova classifica Qs rankings by subject 2025, Soru ha iniziato la sua attività imprenditoriale nel Capoluogo milanese, per poi fondare Czech On Line, il primo internet provider della Repubblica Ceca nel 1994.

L’anno della svolta è il 1997 quando fondò Tiscali che ottenne subito la seconda licenza nazionale a seguito della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni in Italia. Oltre ad aver ricoperto il ruolo di Presidente della Regione Sardegna dal 2004 al 2008, Soru è stato anche Europarlamentare dal 2014 al 2019.