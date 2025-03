La pasta è uno degli alimenti più amati della cucina italiana anche per questo ogni regione sembra aver sviluppato nel tempo delle ricette regionali

La cucina italiana gode di una fama internazionale senza pari, riconosciuta per la qualità degli ingredienti, la varietà dei piatti e la ricchezza delle sue tradizioni regionali. Ogni regione vanta specialità uniche, con differenze significative nei sapori e nelle preparazioni. Tra tutti i piatti tipici, la pasta occupa un posto d’onore: corta o lunga, liscia o rigata, ripiena o traforata, rappresenta un simbolo della gastronomia italiana.

L’amore per la pasta in Italia

Secondo un censimento condotto da Unione Italiana Food, in Italia esistono circa 500 formati di pasta e almeno 200 ricette regionali. Lo studio, però, ha messo in evidenza anche quanto sia davvero difficile stabilire un numero esatto di ricette di pasta. Ogni regione ha mediamente tra le 7 e le 12 preparazioni tipiche, con numerose varianti locali che rendono il conteggio ancora più complesso. Il giornalista Vittorio Feltri qualche giorno fa aveva dichiarato piatti come la pizza e la pasta al pomodoro come “schifezze”. Questa frase aveva sollevato numerose polemiche perché l’amore degli italiani per la pasta al pomodoro sembra ben saldo.

Nonostante gli aumenti di prezzo negli ultimi anni, la pasta rimane un elemento cardine nella cucina italiana. Secondo uno studio di Nextplora realizzato a fine 2024 circa il 54% degli italiani consuma la pasta ogni giorno. Nextplora rivela anche che il pranzo è il momento preferito per mangiarla per l’80% degli italiani. Scelgono di fare la cena con la pasta, invece, solo il 19% degli italiani. Un 1%, invece, ha ammesso di mangiarla anche come spuntino di mezzanotte. Inoltre, le differenze geografiche rivelano dati interessanti: nel Sud Italia il 68% della popolazione mangia pasta quotidianamente, mentre nel Nord Ovest la percentuale scende al 43%.

Gli spaghetti rimangono la tipologia di pasta preferita di sempre, con il 40% delle preferenze. In seconda posizione si piazzano le penne rigate. A seguire in terza posizione si trovano i Fusilli con il 34% delle preferenze. Penne lisce, Sedanini e Fisarmoniche risultano, invece, tra i meno apprezzati. La preparazione della pasta fresca in casa è un’usanza che ancora resiste, anche se ormai viene riservata a occasioni speciali. Attualmente, solo il 12% degli italiani la realizza con regolarità, ma nel Sud questa percentuale sale al 17%, segno di un legame più forte con le tradizioni culinarie locali.

La classifica delle regioni con più ricette di pasta

Dallo studio di Unione Italiana Food è emersa anche una classifica delle regioni italiane in base al numero di ricette tipiche. In testa alla classifica compare l’Emilia-Romagna con ben 12 ricette mentre a seguire si trovano Piemonte, Toscana e Campania con 11 ricette tipiche ciascuna. Chiude la classifica delle regioni la Valle d’Aosta con “solo” 7 ricette tipiche locali. Tra i piatti di pasta più ricercati la carbonara è sicuramente la “regina”. Questo è anche uno dei preferiti dai turisti stranieri in vacanza nel nostro paese. Altre ricette celebri e rappresentative delle regioni italiane includono: l’Amatriciana, la Cacio e pepe (Lazio) e le Pappardelle al cinghiale (Toscana). In Piemonte sono le tagliatelle al tartufo a essere molto richieste. Dalla Puglia, invece, sono le orecchiette alle cime di rapa a spopolare mentre dalla Sicilia la Pasta alla Norma.

Ecco la classifica delle regioni italiane per numero di ricette: