Quali sono le regioni italiane maggiormente apprezzate dai turisti? Lo rivela l’indice di reputazione turistica che, prendendo in considerazione un gran numero di fattori, è alla base della nuova classifica annuale chiamata Regional Tourism Reputation Index.

Reputazione turistica, le regioni migliori

Giunta alla sua quinta edizione consecutiva, la classifica della reputazione turistica delle regioni è stilata da Demoskopika partendo da alcuni criteri che denotano la “notorietà” delle destinazioni italiane tra i viaggiatori. Sono state prese in considerazione oltre 688 milioni di pagine indicizzate e quasi 7 milioni di like e follower sui profili social, ma anche 50 milioni di recensioni.

Il mondo online ha dunque un grande rilievo nella compilazione della classifica, ma non solo: Demoskopika ha osservato ben 450mila strutture ricettive, considerando la fiducia in esse riposta dai turisti. Il risultato evidenzia quali sono le regioni italiane che hanno catturato maggiormente l’attenzione dei vacanzieri, ed è emerso un podio davvero sorprendente.

Al primo posto troviamo infatti il Trentino Alto Adige, che si riconferma in vetta dopo il successo dello scorso anno. A pesare sul risultato finale è senza dubbio la reputazione che la regione ha ottenuto online, dal momento che si è rivelata essere anche la destinazione più social del 2021.

Il secondo posto va invece alla Toscana, che sale di un gradino rispetto all’anno passato. A sorpresa, la terza posizione se la aggiudica l’Emilia Romagna, che “scippa” così il podio alla Sicilia. Per guadagnarsi la medaglia di bronzo, la regione ha puntato soprattutto sulla visibilità istituzionale online, ma anche la notevole indicizzazione su Google per quanto riguarda la sua offerta come destinazione turistica.

La regione che ha segnato la miglior performance rispetto all’anno scorso è la Liguria: ha guadagnato ben undici posizioni in classifica, passando dal 17esimo al sesto. È seguita subito dopo dal Friuli Venezia Giulia, che ha fatto un balzo in avanti di sette posizioni.

Menzione a parte merita l’appeal social delle regioni, che come abbiamo visto ha influenzato notevolmente l’esito della classifica finale. A questo proposito, come destinazioni più social del 2021 troviamo al primo posto il Trentino Alto Adige, come già accennato sopra, in seconda posizione le Marche e al gradino più basso del podio la Toscana, cui seguono l’Emilia Romagna e la Sicilia.