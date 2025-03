Quanto guadagna un influencer in Italia: ecco i dati emersi dal nuovo rapporto I-Com 2024 su tutta l'economia che ruota attorno ai social network

La creator economy, quella legata alla produzione di contenuti sui vari social network, genera un volume d’affari non indifferente, anche in Italia. Nel corso degli anni i numeri sono aumentati a dismisura nel nostro Paese e lo stipendio medio di un influencer è quasi tre volte superiore a quello di chi svolge lavori più “convenzionali”.

Quanto guadagna un influencer in Italia

In base ai dati del rapporto I-Com 2024, lo stipendio medio di un creator digitale italiano, che adesso è riconosciuto ufficialmente con un codice Ateco apposito, è di circa 84.028 euro all’annuo. La cifra supera di quasi tre volte lo stipendio lordo annuale di un lavoratore italiano che nel 2022, secondo i dati dell’Osservatorio JobPricing, si attestava sui 30.284 euro.

Bisogna tenere presente, come evidenziato da ‘Il Messaggero’, che lo stipendio medio dei content creator è influenzato in maniera significativa dai guadagni elevati dei personaggi più famosi dei social. In generale, comunque, la creator economy che monetizza la propria creatività sulle varie piattaforma risulta in salute e con un impatto non trascurabile sull’economia nazionale e su tutta l’occupazione.

Secondo l’Istituto per la Competitività, andando a considerare il totale complessivo dei principali social network, i ricavi generati dai creator possono essere stimati in 4,06 miliardi di euro. In cima alla classifica delle piattaforme che generano il giro di affari più elevato nel nostro Paese troviamo Instagram con circa 3,3 miliardi di euro; al secondo posto troviamo TikTok con 447 milioni di euro, mentre al terzo c’è YouTube con 280 milioni di euro.

Nel rapporto I-Com 2024 si legge che in relazioni alle singole classi si follower “emerge un andamento oscillante rispetto ai ricavi totali generati”. Il giro d’affari più elevato, infatti, è quello della fascia più bassa di creator che vantano dai 10.000 ai 49.000 follower: il volume d’affare è di 1,38 miliardi di euro, a fronte di una platea di influencer più ampia.

La classe più elevata, che comprende creator con più di un milione di follower, genera 931 milioni di euro di ricavi. Da questi dati appare evidente come la soglia chiave dei 10.000 follower rappresenti il punto di confine tra i creator professionisti e quelli che utilizzano i social per passione o divertimento, seppur con un seguito rilevante.

Quanti influencer ci sono in Italia

Stando ai dati forniti dal rapporto I-Com 2024, nel nostro Paese ci sono 82 influencer ogni 100.000 abitanti, per un totale di 37.700 content creator: tali cifre posizionano l’Italia al terzo posto della classifica dei Paesi con più influencer in Europa, dietro alla Spagna e al Regno Unito.

In tutto il mondo si stima la presenza di oltre 50 milioni di content creator e di questi almeno 2 milioni vanno considerati come professionisti a tempo pieno. Negli anni il settore legato ai guadagni sui social è cresciuto a ritmi impressionanti, raggiungendo un valore che supera i 100 miliardi di dollari a livello globale.

Dati di questa portata si traducono anche in posti di lavoro generati da tutta la creator economy: dall’elaborazione del rapporto I-Com è emerso che dalla sola attività di creazione di contenuti in Italia vengono generati 18.110 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno. Andando ad analizzare il dettaglio a seconda della piattaforma, la maggior parte dell’occupazione è generata da Instagram (14.137), seguita poi da YouTube (2.746) e da TikTok (1.227).