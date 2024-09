Quanto costano le vacanze a Roma extralusso per vip e ultraricchi: ecco i prezzi dei tour super esclusivi per scoprire le meraviglie della Capitale

A Roma c’è chi paga migliaia di euro per vacanze e tour extralusso: sono i turisti ultraricchi, disposti a spendere cifre esorbitanti per percorsi esclusivi alla scoperta delle meraviglie della Città eterna, dal Vaticano al Colosseo, passando per Castel Sant’Angelo fino ad arrivare a luoghi meno battuti dal turismo di massa.

Quanto costano i tour per gli ultraricchi a Roma

Delle vacanze extralusso degli ultraricchi ne ha parlato un articolo pubblicato su ‘Repubblica’: per un tour nella Capitale che finisce con le catacombe e una “sorpresa” in zona via Giulia si spende una cifra segreta, ma superiore ai 3.000 euro che è stato definito come il “minimo per un pacchetto”.

Sul web non è difficile imbattersi nei tariffari di queste esperienze esclusive: in alcuni casi i facoltosi turisti sono arrivati a spendere anche più di 15.000 dollari, mentre un ricco maltese ha pagato 20.000 euro.

I turisti hanno l’imbarazzo della scelta a Roma, città che non a caso vanta molti tra i musei e monumenti più visitati d’Italia: sono gettonatissimi il Colosseo e la Cappella Sistina, da visitare però a un livello superiore, al quale solo in pochi fortunati (e ricchi) hanno accesso.

In generale a Roma sono aumentati i prezzi, soprattutto dopo la pandemia di Covid-19: nel 2018, prima del Coronavirus, una notte in un hotel di lusso nella Capitale costava in media 390 euro, mentre nel 2023 ha raggiunto quota 644 secondo i dati forniti da ‘CoStar’. Per un albergo cinque stelle a Roma si parte da 1.000 euro a notte per arrivare a pagare anche 1.800 euro o più.

Le vacanze dei vip nella Capitale

Su ‘Repubblica’ viene riportata la testimonianza dei fondatori di una compagnia di viaggi di lusso che tra i suoi clienti vip come il regista Martin Scorsese, l’ex pugile Mike Tyson, l’attore Keanu Reeves e il patron di Amazon Jeff Bezos, nell’estate del 2024 avvistato con il suo lussuoso yacht in Sardegna.

“Per gli americani, l’80 per cento della clientela, un travel advisor è diffuso quanto l’avvocato – spiegano- vuoi fare un viaggio e lui pensa a tutto. Magari chiamando noi. Perché abbiamo 42 dipendenti, facciamo parte del network Virtuoso, lavoriamo coi migliori alberghi.

Il quotidiano ‘Repubblica’ ha riportato anche la testimonianza della fondatrice di un’altra agenzia che ha la missione di offrire a turisti selezionati una Roma diversa dal solito, con luoghi meno battuti ed esclusivi: “Adoro la via Appia. Villa Quintili, associata a degustazioni di vino, è uno dei tour che amo. Tra le gemme nascoste un po’ fuori dalla capitale, Palazzo Farnese a Caprarola e Palazzo Del Drago, a Bolsena. Faccio vedere tutti i Caravaggio di Roma, compreso quello privato a casa Odescalchi, a un cliente venuto apposta”.

La titolare dell’agenzia ha inoltre raccontato che un facoltoso cliente proveniente da Malta, durante il mese di agosto ha inanellato la visita in solitaria delle stanze di Raffaello aperte per lui direttamente dal clavigero vaticano, un giro in barca privata sul Tevere, una lezione di cucina sull’Isola Tiberina e un tramonto indimenticabile a Castel Sant’Angelo, presente nella classifica delle attrazioni italiane più cercate su Google.