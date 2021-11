Primark apre un nuovo negozio in Italia, questa volta in Sicilia. L’appuntamento è per il primo dicembre 2021 nel centro commerciante Centro Sicilia di Misterbianco, Comune alle porte di Catania, per l’inaugurazione del nuovo store del colosso irlandese della moda low cost.

Il primo Primark in Sicilia: dove e quando apre

Per Primark si tratta della settima apertura italiana, e della prima nel Sud Italia: gli altri store sono ad Arese, Brescia, Campi Bisenzio, Roma, Rozzano e Verona. Già a marzo il marchio irlandese aveva annunciato i piani di espansione nello Stivale, e quella di Catania è la prima di una serie di nuove aperture che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi.

A partire dal primo dicembre, dunque, uno dei piani del Centro Sicilia di Misterbianco ospiterà le collezioni a basso prezzo del marchio: dell’abbigliamento per uomo, donna e bambino, all’intimo passando per prodotti beauty e articoli per la casa, l’apertura arriva in un periodo quanto mai appropriato, giusto in tempo per lo shopping di Natale. E proprio per il nuovo store l’azienda ha lanciato una ricerca di personale: 150 i nuovi dipendenti necessari per gestire lo store, un deciso impulso all’economia locale.

Cos’è Primark

Primark è un rivenditore intenzionale di abbigliamento, oggettistica e prodotti beauty low cost: “Amazing fashion at amazing prices”, è lo slogan con cui ha iniziato la scalata Arthur Ryan, che nel 1969 ha inaugurato il primo negozio a Dublino con il nome di Penneys. Oggi il marchio gestisce più di 380 negozi in tredici Paesi dislocati in Europa e America.

A oggi, il negozio Primark più grande si trova a Birmingham, nel Regno Unito. Aperto nel 2019, ha una superficie di vendita di 14.800 metri quadri suddivisi su cinque piani. Il negozio presenta tre punti ristoro, tra cui il primo Primark Café in collaborazione con Disney. Vi si trova inoltre un salone di bellezza e un parrucchiere.

In Italia il primo punto vendita Primark ha invece aperto nell’aprile del 2016 ad Arese, in Lombardia. La rete Primark dovrebbe ulteriormente espandersi tra il 2021 e il 2022 in Abruzzo, Piemonte, Emilia Romagna, Caserta, Veneto e Lombardia (Milano). Gli altri Paesi in cui è presente sono Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Slovenia.