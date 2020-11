Polignano a Mare, perla del Sud Italia conosciuta nel mondo per aver dato i natali a Domenico Modugno, per il suo caratteristico borgo antico e per lo splendido affaccio sul mare, ha vinto un prestigioso premio.

La fotografia scattata proprio a Polignano a Mare dal fotografo Nick Abbrey ha vinto il concorso “Wiki Loves Monuments 2020 in Italia” come scatto più bello dell’anno. La foto ritrae “Cala Porto durante una delle più belle mareggiate di sempre“.

La fotografia vincitrice del premio è stata preferita ad altre oltre 15mila immagini, scattate da più di 700 concorrenti. “Wiki Loves Monuments”, che coinvolge oltre 50 Paesi e si propone di raccogliere materiale fotografico per documentare il patrimonio storico e naturalistico (e incrementare gli archivi fotografici di Wikipedia) è ritenuto il maggiore concorso fotografico al mondo.

La Puglia, consigliata da Forbes come viaggio ideale nel 2021, ha dominato la classifica italiana del 2020: il podio, infatti, è interamente pugliese. Dietro alla fotografia del mare in tempesta a Polignano a Mare, vincitrice del concorso, si sono classificate una fotografia della vista esterna del Teatro Verdi a Brindisi e uno scatto “tutto rosa” di Lesina (in provincia di Foggia).

In quarta posizione c’è, invece, una foto di una veduta della Val Dogna (vallata delle Alpi Giulie), davanti alla fotografia di un tramonto innevato su Pietrapertosa (provincia di Potenza). Al sesto posto della classifica “Wiki Loves Monuments 2020 in Italia” torna protagonista la Puglia, con una foto di “un comignolo differente” a Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce).

Le ultime quattro posizioni della classifica italiana del concorso di Wikipedia sono occupate da: un’esibizione delle Frecce Tricolori a Varenna, tra i borghi più colorati d’Italia; il Faro voltiano visto dall’alto (a Brunate); la Tenuta L’annunziata vista di sera (a Uggiate Trevano); la Rotonda a mare di Senigallia in blu.

La Top 10 di Wiki Loves Monuments 2020 in Italia