Piero Chiambretti, noto conduttore televisivo, ha aperto da poco un locale a Torino noto come Casa Italia: ecco il menu e quanto costa mangiare lì

Piero Chiambretti è uno dei volti più iconici della televisione italiana, noto per il suo stile ironico e mai banale. Dopo una lunga carriera sul piccolo schermo, oggi Chiambretti è entrato anche nel mondo della ristorazione con un progetto tutto suo. Il presentatore torinese, infatti, ha aperto un locale che ha chiamato Casa Italia. In realtà questo è molto più di un ristorante: è un luogo dove la passione per lo sport e quella per la cucina si incontrano, in un ambiente pensato per far sentire tutti “a casa” con sapori italiani e atmosfere familiari.

Piero Chiambretti ha aperto un nuovo locale a Torino

Casa Italia ha aperto le sue porte il 14 aprile 2025 a Torino, all’interno del primo piano del ristorante Fratelli La Cozza, in corso Regio Parco 39. Fratelli La Cozza è un ristorante-pizzeria storico che già da anni regala ai suoi clienti un’atmosfera accogliente e un menu con piatti dalla tradizione napoletana (e non solo). Il nuovo spazio di Chiambretti è stato pensato per chi ha una passione per l’Italia, in particolare il buon cibo e lo sport. Le due salette, per un totale di oltre 80 posti, accolgono i clienti in un contesto unico: pareti tappezzate di ricordi sportivi, vittorie, scatti di Maradona, Buffon, Federica Pellegrini, Jacobs. C’è anche il campione del tennis Jannik Sinner in versione fumetto. Non mancano i riferimenti agli eventi sportivi più importanti e alle partite viste in famiglia. Piero Chiambretti ha voluto creare un ambiente dove ci si sente liberi di gustare il cibo come si farebbe in casa, davanti a una partita o con degli amici. Un’idea tanto semplice quanto efficace che combina la cucina italiana con la passione per lo sport in compagnia che molti hanno.

Il menu offerto da Casa Italia

La proposta gastronomica di Casa Italia è un omaggio alla cucina casalinga, quella vera, fatta di ricette che rievocano pranzi domenicali, vacanze, cucine di nonne e mamme. Il menu spazia tra antipasti rustici come burrata, gnocco fritto con crudo di Parma e bruschette classiche preparate al momento. I primi vantano alcuni dei piatti più amati della cucina italiana: penne Rummo alla Scarpariello, spaghetti La Molisana con le cozze, gnocchi fatti in casa, lasagne al forno.

Non mancano ovviamente i piatti di mare, con le cozze protagoniste: alla marinara, al guazzetto di pomodoro e l’immancabile impepata di cozze. Le Polpette di Nonna Cozza, realizzate con vitello piemontese e sugo di pomodoro, sono tra i piatti più popolari insieme alla parmigiana di melanzane e ai calamari fritti. Da segnalare le cicorie ripassate con olive nere, capperi, pinoli, peperoncino e acciughe: un piatto “povero” ma in realtà ricco. E per concludere, i dolci sono quelli che tutti vogliono trovare in un menu tradizionale: pastiera napoletana tradizionale, tiramisù fatto in casa, e naturalmente il babà al rhum.

Quanto costa mangiare a Casa Italia

In un momento storico in cui i prezzi della ristorazione oscillano tra lo street food economico e i ristoranti stellati, Chiambretti ha voluto lanciare un segnale diverso. Casa Italia, infatti, già dal nome vuole riproporre un ambiente dove ci sente a casa, dove è bello passare tempo con la famiglia o gli amici. Per questo propone un menu fisso a 25 euro. Con questo prezzo si possono scegliere due piatti, più un contorno o un dolce, e il coperto è incluso. Un’offerta trasparente, onesta, che punta tutto sull’esperienza.