La situazione del traffico sulle strade italiane in vista delle vacanze di Pasqua 2025 e dei ponti di primavere del 25 aprile e del Primo Maggio

Scatta l’allerta traffico in vista delle festività di Pasqua e dei successivi ponti del 25 aprile e del Primo Maggio: scopriamo quali sono le giornate più problematiche sulle strade e autostrade italiane.

Pasqua 2025: le giornate da bollino rosso sulle strade d’Italia

Si prevede un significativo aumento del traffico, lungo l’intera rete stradale nazionale, già a partire dal pomeriggio di mercoledì 16 aprile, in concomitanza con la chiusura delle scuole: la situazione sarà critica almeno fino a sabato 19, con possibili intensificazioni nel pomeriggio del 17 aprile e nelle mattinate del 18 e del 19.

Per la giornata di Pasqua, domenica 20 aprile 2025, le condizioni di traffico dovrebbero essere localmente intense nella tarda mattinata. Occhi puntati anche sul giorno successivo, Pasquetta: il lunedì dell’Angelo è tradizionalmente caratterizzato da spostamenti per gite fuori porta che uniti al traffico dei primi rientri verso i centri urbani, fanno prevedere un potenziale aumento della circolazione dalle prime ore del pomeriggio e fino alla mattina di martedì 22 aprile.

Il traffico per i ponti del 25 aprile e Primo maggio

Terminate le vacanze di Pasqua, all’orizzonte ci sono due ponti destinati a influenzare il regolare flusso del traffico sulle strade e autostrade italiane. Si comincia dal 25 aprile, Festa della Liberazione che quest’anno cade di domenica: si prevede un importante movimento del traffico già dal pomeriggio di giovedì 24 e fino a domenica 27.

In questi giorni le fasce più a rischio sono quelle delle ore pomeridiane e serali, con possibile sovrapposizione del rientro dei vacanzieri del periodo di Pasqua con il primo ponte di primavera. Successivamente sarà la volta del ponte del Primo maggio: la Festa dei Lavoratori quest’anno cade di giovedì e le partenze sono previste per la giornata precedente, quella di mercoledì 30 aprile, specie nelle ore pomeridiane.

Non si escludono livelli di traffico sostenuti nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 maggio, con i movimenti che dovrebbero poi concentrarsi prevalentemente tra domenica 4 e lunedì 5, i giorni del rientro a casa.

I consigli da seguire prima di mettersi in viaggio

Sul sito di Viabilità Italia ci sono dei consigli preziosi rivolti a chi è intenzionato a mettersi in viaggio per le vacanze di Pasqua 2025 e per i successivi ponti del 25 aprile e del Primo Maggio.

Prima di partire si consiglia di verificare l’efficienza del proprio veicolo, sistemare i bagagli, andando a equilibrare i pesi e senza sovraccaricare la vettura. Risulta molto importante anche individuare una posizione corretta per il trasporto degli animali. Chi si mette alla guida dovrebbe evitare pasti abbondanti e l’assunzione di alcol, così da poter restare sufficientemente attento e riposato.

Oltre a ribadire di seguire un corretto comportamento rispettoso di tutte le norme del Codice della Strada, di tenere sempre ben allacciate le cinture di sicurezza sia anteriori che posteriori e utilizzare gli appositi seggiolini per i bambini, viene ricordato di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, soprattutto a causa di smartphone, sigarette e radio. Si consiglia di fare soste frequenti, di moderare la velocità, di mantenere la distanza di sicurezza, di usare la massima prudenza nei sorpassi e, ovviamente, di non impegnare mai la corsia di emergenza.