Oli d'Italia 2020: i migliori extravergine regione per regione

In vista della presentazione ufficiale della guida Oli d’Italia 2020, giunta quest’anno alla sua decima edizione, Gambero Rosso ha deciso di fornire alcune anticipazioni ufficiali relative ai migliori oli extravergine regione per regione per l’anno corrente, che sono stati premiati con il prestigioso riconoscimento delle Tre Foglie.

Dalla Lombardia all’Emilia Romagna, passando per la Liguria, sono già tante le anticipazioni sulla guida Oli d’Italia 2020 fornite da Gambero Rosso, che ha tenuto a precisare che quella a cui abbiamo assistito in inverno è stata una campagna olearia difficile per tutto il nord d’Italia.

Quella appena trascorsa sarà non a caso ricordata come una delle annate peggiori degli ultimi 10 anni per il nord della Penisola. Gli olivicoltori, nel corso dell’anno 2019, hanno dovuto fare i conti con una serie di problemi che si sono susseguiti e, in alcuni casi, anche accavallati.

Ad accompagnare le varie fasi di sviluppo dell’olivo, quest’anno, sono state le particolari condizioni climatiche avverse, a partire dal grande caldo durante la fase della allegagione per arrivare poi al caldo estivo e al maltempo in autunno. Il risultato di questa serie di problematiche è un calo medio dell’80% della produzione in confronto alla campagna olearia precedente.

Ecco le anticipazioni ufficiali della Guida Oli d’Italia 2020 del Gambero Rosso (articolo in aggiornamento):

Tutti gli oli premiati con Tre Foglie in Lombardia:

– Selezione Regina – Casa del Tempo Ritrovato | casadeltemporitrovato.com

Tutti gli oli premiati con Tre Foglie in Veneto:

– Dop Veneto Valpolicella – La Contarina | lacontarina.it

– Green Selection – Frantoio di Cornoleda | frantoiodicornoleda.com

Tutti gli oli premiati con Tre Foglie in Trentino-Alto Adige:

– 46° Parallelo Bio – Frantoio di Riva | agririva.it

– Extra Lab – OlioCRU | oliocru.it

Tutti gli oli premiati con Tre Foglie in Liguria:

– Cru Turè Dop Riviera Ligure Monocultivar Taggiasca – Benza Frantoiano | oliobenza.it

– Extremum Monocultivar Taggiasca – Paolo Cassini | oliocassini.it

– Monocultivar Prempesa – Belfiore | agricolabelfiore.it

– Pria Grossa Monocultivar Colombaia – Domenico Ruffino | domenicoruffino@hotmail.com

Tutti gli oli premiati con Tre Foglie in Piemonte:

– Origini Monocultivar Frantoio – Piero Veglio | olioveglio.it

Tutti gli oli premiati con Tre Foglie in Emilia Romagna:

– Tenuta Pennita – Selezione Alina Monocultivar Nostrana di Brisighella | lapennita.it

– Palazzo di Varignana – Claterna Monocultivar Ghiacciola | palazzodivarignana.com

– Primo Fraternali Grilli – Uliveto del Fattore Selezione Rodolfo Monocultivar Correggiolo | ulivetodelfattore.it