Sotto le macerie di un muraglione crollato a Genova riaffiora una capsula del tempo del 1960, contenente oggetti d'epoca e frammenti di storia

Un ritrovamento inaspettato ha interrotto le operazioni di scavo a Genova: mentre i vigili del fuoco erano impegnati nella ricerca di eventuali vittime sotto le macerie di un muraglione crollato nel quartiere del Lagaccio, tra il cemento e la terra è emerso un piccolo frammento di passato: una capsula del tempo, risalente agli anni Sessanta.

Genova e la capsula del tempo: il contenuto svelato

Era l’alba quando, tra le macerie, una squadra di soccorritori ha individuato un quotidiano d’epoca accuratamente arrotolato: la testata, “Il Corriere Mercantile”, non esiste più, ma la data impressa sulle pagine, 3 aprile 1960, ha fornito un indizio sulla possibile epoca in cui la capsula fu nascosta. All’interno del giornale ritrovato a Genova erano custoditi alcuni oggetti che, seppur semplici, raccontano uno spaccato della vita di quegli anni.

Tra gli oggetti ritrovati, una schedina del Totocalcio, con le partite in programma il 10 aprile 1960- “Alessandria – Spal, Bari-Milan, Fiorentina – Lanerossi, Verona-Lecco, Pisa-Siena”, si legge su ‘La Repubblica’.

Accanto ad essa, un pacchetto di sigarette vuoto, una carta da gioco con l’8 di picche, oltre a penne e matite, segni di una quotidianità che qualcuno volle sigillare nel tempo, probabilmente affidandola alla solidità del cemento.

Secondo le prime ipotesi, la capsula sarebbe stata inserita proprio durante la costruzione del muraglione, come una sorta di messaggio per il futuro. Una pratica non inusuale in passato, specialmente in un’epoca in cui la cementificazione delle città procedeva a ritmo serrato.

Le testimonianze sul ritrovamento della capsula a Genova

Il crollo che ha portato alla luce questa testimonianza storica è avvenuto in via dei Cinque Santi, nel quartiere collinare del Lagaccio, una zona di Genova dove negli anni Sessanta vennero realizzate numerose opere di contenimento del terreno. Il muraglione, ormai compromesso dal tempo e dalle recenti piogge intense, ha ceduto improvvisamente, fortunatamente senza provocare vittime.

Come ha spiegato Marco Fanelli, responsabile comunicazione della direzione regionale dei Vigili del Fuoco, il ritrovamento ha rappresentato un momento di pausa e riflessione in un’operazione che, fino a quel momento, era stata tesa e scrupolosa.

“Erano le 5 del mattino, mentre i colleghi stavano lavorando allo scavo e si sono accorti di questo giornale arrotolato che sembrava riempito all’interno era custodito proprio nella parte di muraglione crollato, evidentemente il proprietario ha deciso di inserirlo durante la sua costruzione perché la sua capsula venisse custodita”, si legge su ‘La Repubblica’.

Anche Stefano Giordano, vigile del fuoco e consigliere regionale del M5S, ha commentato il ritrovamento, sottolineando l’importanza della prevenzione nel territorio. “Il nostro Paese non può essere fondato sui vigili del fuoco ma deve centrare le azioni sulla prevenzione del territorio e sugli effetti del cambiamento climatico”, ha evidenziato.

Poi ha proseguito: “Sono stufo che in Liguria, e non solo, le transenne siano il nuovo arredo urbano permanente. Io stesso continuo a segnalare frane, dove avevo già segnalato distacchi. L’emergenza non può essere la normalità. Il ritrovamento di questa capsula è un evento bellissimo e fa passare un raggio di sole su uno scavo che, ricordo, viene condotto per verificare che non ci siano persone lì sotto”.

Al momento, nessuno si è fatto avanti per rivendicare la paternità della capsula. Gli oggetti recuperati sono stati messi al sicuro dai vigili del fuoco, che li custodiscono in caserma in attesa di ulteriori analisi o di eventuali indicazioni delle autorità locali.