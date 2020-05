In questo periodo di emergenza Coronavirus, “delivery” è la parola d’ordine per le pizzerie che vogliono continuare a lavorare. A questo proposito, ‘La Repubblica’ ha selezionato le 40 migliori pizzerie d’Italia con servizio di consegna a domicilio.

La lista spazia dai locali dal Nord al Sud Italia e include anche diversi locali in Campania, dove solo recentemente è stato dato il via libera al servizio di consegna a domicilio dal governatore Vincenzo De Luca.

La città più rappresentata nell’elenco è Napoli, ma sono diverse anche le pizzerie consigliate a Roma e a Milano. La lista, però, non si limita alle grandi città: spicca, ad esempio, la presenza della provincia di Chieti, con ben due indirizzi suggeriti agli amanti della pizza. Anche le isole (sia la Sardegna, con Cagliari, che la Sicilia, con Palermo e Catania) sono ben rappresentate nella lista delle migliori pizzerie che propongono servizio di home delivery durante l’emergenza Coronavirus.

Ce n’è per tutti i gusti: pizza alta, come da antica tradizione in Campania, pizza bassa, sul modello della pizza romana e anche, per i più golosi, pizza fritta.

Le migliori 40 pizzerie d’Italia con consegna a domicilio