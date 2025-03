Le 75 migliori aziende in cui lavorare in Italia: classifica 2025

Quali sono le migliori aziende dove lavorare in Italia? A rivelarlo è Great Place To Work, società di ricerca e consulenza organizzativa che ha pubblicato le classifiche Best Workplaces Italia 2025, in base al numero dei dipendenti delle varie aziende.

Dall’analisi è emerso che tra i 75 migliori ambienti di lavoro italiani per cui lavorare nel 2025, un’organizzazione su 3 (il 30%) appartiene al settore della tecnologia dell’informazione.