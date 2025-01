I menu del Cenone di Capodanno 2025 dei grandi chef italiani

Il Capodanno rappresenta un momento speciale, e molti italiani scelgono di celebrarlo con un cenone in compagnia. Tuttavia, secondo una ricerca dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest’anno i prezzi per il tradizionale cenone casalingo sono aumentati del 9%, con una spesa media di 56,70 euro in più a persona rispetto all’anno precedente.

Il Cenone di Capodanno 2025

Per coloro che preferiscono festeggiare fuori casa, numerosi ristoranti, inclusi quelli guidati da grandi chef italiani, offrono menù speciali per la notte di San Silvestro. Da Cracco a Vissani, moltissimi locali di alto livello hanno deciso di aprire le loro porte per la notte di San Silvestro. Per molti proprio la cena del 31 dicembre, infatti, può essere l’occasione per regalarsi una cena speciale. Ecco una panoramica delle proposte di alcuni dei più rinomati chef italiani per il Cenone di Capodanno 2025.