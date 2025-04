In un post social Linus ha rivelato che quest'estate Radio Deejay dopo quasi trent'anni non terrà la consueta programmazione estiva da Riccione

Per molti anni, Radio Deejay ha animato le estati di Riccione con concerti e dirette radiofoniche che hanno attirato migliaia di turisti e appassionati. Questa collaborazione iniziata nel 1987 ha contribuito a consolidare l’immagine di Riccione come una delle mete estive più vivaci d’Italia. Nell’estate del 2025, però, questa storica partnership sembra giunta al termine. La cosa ha suscitato non poche discussioni e polemiche tra l’emittente e l’amministrazione comunale.​

La fine della collaborazione tra Radio Deejay e il Comune di Riccione

Per più di trent’anni Radio Deejay in estate ha trasmesso “On air” dall’Aquafan di Riccione, mentre dal 2015 ha organizzato in piazza i concerti con “Deejay on Stage”. Durante l’estate 2025, però, tutto questo non avverrà. La notizia della cessazione della collaborazione tra Radio Deejay e il Comune di Riccione è emersa all’inizio di aprile 2025. Linus, direttore artistico dell’emittente, ha annunciato attraverso i suoi canali social che, dopo 38 anni, Radio Deejay non sarebbe stata presente a Riccione durante l’estate. Nel suo messaggio, Linus ha anche espresso rammarico per la conclusione di questa lunga collaborazione.

Le tensioni tra le due parti erano iniziate già l’anno scorso, quando l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Daniela Angelini, aveva deciso di procedere con l’apertura di un bando per l’organizzazione degli eventi estivi. Fin dagli anni Novanta, infatti, la programmazione degli eventi veniva direttamente assegnata dal comune all’emittente Radio Deejay, una delle stazioni radio più ascoltate. Con l’insediamento della nuova amministrazione, però, si è adottato un approccio differente. Questa scelta già l’anno scorso aveva suscitato perplessità nell’emittente, dopo anni di fruttuosa collaborazione. Radio Deejay, così, nel 2024 aveva partecipato al bando e lo aveva vinto. Per quest’anno, però, le cose sembrano andare diversamente.

Spiega quanto ideato dal comune l’assessore al Turismo Mattia Guidi e le sue parole sono state riprese dal ‘Corriere della Sera’: “A partire dall’anno scorso, nel rispetto di quanto dichiarato in campagna elettorale, abbiamo invertito il paradigma sul fronte della promozione turistica e degli eventi. Si tratta di lavorare tutte le volte che si può con bandi ed evidenze pubbliche per scegliere i player migliori e raggiungere certi obiettivi. L’anno scorso per la prima volta Radio Deejay aveva partecipato a un bando per organizzare i suoi concerti. E lo avevano vinto, nei dettagli si trattava di un bando costruito ad hoc per gli eventi di agosto. Per tutto il 2025 e per gli anni successivi abbiamo cambiato tutto il paradigma.”

Le dichiarazioni di Linus e la posizione del Comune

Linus non ha nascosto la sua delusione per come si sono svolti gli eventi. Nei suoi social ha dichiarato: “Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato”. Dal canto suo, la sindaca Daniela Angelini ha ribadito che la decisione di procedere tramite bando è stata presa per garantire trasparenza e competitività nella selezione dei partner per gli eventi estivi.

Nella pagina Facebook ufficiale della città di Riccione è stato pubblicato un lungo post con tutta la spiegazione. In particolare si legge: “Riccione ha scelto di investire fortemente nella promozione della destinazione turistica: non si tratta solo di confermare la qualità degli eventi che da sempre contraddistinguono la città, ma di ampliare il numero delle arene e dei luoghi coinvolti, e di puntare sulla promozione turistica con una campagna multicanale su scala nazionale e internazionale per rafforzare l’identità della città come destinazione premium.[…]Grande protagonista dell’estate sarà Riccione Music City, un calendario pensato per attrarre pubblici diversi, raccontando la versatilità e l’energia di Riccione attraverso la sua colonna sonora più autentica, la musica.”